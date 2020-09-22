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Белорусских строителей хотят отправить на строительство космодрома

22.09.2020 12:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Беларусь готова участвовать в строительстве космодрома Восточный. Такая информация появилась в Telegram-канале «Пул-Первого».

— Мы сейчас еще раз внимательно подойдем к этому объекту, и президент России меня просил посмотреть. Мне хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а может быть, и два. Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве, — сказал Лукашенко.

Космодром строят с 2012 года. Он находится на Дальнем Востоке в Амурской области. Это первый российский гражданский космодром. Его общая площадь около 700 кв. км.

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Беларусь готова участвовать в строительстве космодрома Восточный. Такая информация появилась в Telegram-канале «Пул-Первого».Читать далее…
 
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