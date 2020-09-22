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Землетрясение на Байкале: каким его увидели местные жители

22.09.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Землетрясение магнитудой 5-6 баллов и афтершок магнитудой 2-3 балла произошли с разницей в 15 минут в Иркутской области с эпицентром в 15 километрах от населенного пункта Култук Слюдянского района, сообщили в пресс-службе регионального МЧС сообщили во вторник.

© Sputnik
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На видео, которым поделились очевидцы, видно, как раскачиваются под действием подземных толчков люстра и бокалы, висящие на стойке для посуды.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, однако в Иркутске введен режим повышенной готовности.

Помимо 12 районов Иркутской области подземные толчки магнитудой 2,5-3 балла также ощущали жители четырех районах Бурятии.

Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров. Смотрите на видео, как выглядело землетрясение глазами жителей одного из домов в Иркутской области.

 
 
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Винные бокалы и люстра на потолке раскачивались под действием подземных толчков, но хоть в Иркутске и введен режим повышенной готовности, информации о разрушениях...
 
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