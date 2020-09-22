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Карягин: экономический кризис лишь усиливает неравенство

22.09.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

– как текущая ситуация в Беларуси повлияет на экономические отношения с Европой? 

© Sputnik
Как российский кредит поможет экономике Беларуси?

– кризис усиливает неравенство: состояния американских миллиардеров увеличилось на 845 млрд долларов;

– ожидать ли оживления белорусско-российских бизнес-контактов?

– золото растет в цене: вернемся ли когда-нибудь к "золотому" рублю?

Программу "Деньги и мир" с участием председателя Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимира Карягина смотрите в видеозаписи Sputnik Беларусь.

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На радио Sputnik Беларусь – программа "Деньги и мир" с участием председателя Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства...
 
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