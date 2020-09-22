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Карягин: экономический кризис лишь усиливает неравенство
22.09.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
– как текущая ситуация в Беларуси повлияет на экономические отношения с Европой?
– кризис усиливает неравенство: состояния американских миллиардеров увеличилось на 845 млрд долларов;
– ожидать ли оживления белорусско-российских бизнес-контактов?
– золото растет в цене: вернемся ли когда-нибудь к "золотому" рублю?
Программу "Деньги и мир" с участием председателя Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимира Карягина смотрите в видеозаписи Sputnik Беларусь.
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На радио Sputnik Беларусь – программа "Деньги и мир" с участием председателя Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства...
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