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Не время для выплат. Банкам рекомендовали не платить дивиденды
Источник материала: Myfin
Нацбанк Беларуси проинформировал банки о возможности применения и в 2021 году контрциклических мер, которые действуют в 2020-м, чтобы смягчить влияние негативных факторов на их деятельность.
Также регулятор рекомендовал банкам отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2020 года.
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Беларусским банкам рекомендуют в 2021 году не выплачивать акционерам банков дивиденды. При этом предполагается, что банки направят прибыль в приоритетном порядке в...
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