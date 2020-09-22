Не время для выплат. Банкам рекомендовали не платить дивиденды

Источник материала: Myfin

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Нацбанк Беларуси проинформировал банки о возможности применения и в 2021 году контрциклических мер, которые действуют в 2020-м, чтобы смягчить влияние негативных факторов на их деятельность.

Также регулятор рекомендовал банкам отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2020 года.