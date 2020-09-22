







Сергея Шукана, избившего гитариста "Ляписа Трубецкого" Руслана Владыко, осудили на 5 лет колонии строгого режима. Приговор был оглашен 21 сентября в суде Московского района Минска . Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности.





Также подсудимый должен выплатить моральную компенсацию сестре и матери музыканта — 10 000 и 30 000 рублей.





В комментарии Еврорадио мать Владыко, Валентина Петровна, сказала, что рассчитывала на более суровый приговор —10 лет, так как прокурор просил назначить 11. К тому же родственники Руслана считают, что нападавших было несколько.





Само происшествие случилось более года назад. Вечером 6 июля 2019-го гитариста группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко нашли избитым в бессознательном состоянии возле бара на улице Солтыса.





Музыканта госпитализировали, ему сделали несколько операций. Однако спасти Руслана врачи не смогли. Он полгода пробыл в коме и 19 января 2020 года умер.