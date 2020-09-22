infobank.by Оба они сопровождались выносом валюты из депозитов и огромным конвертационным спросом на валюту со стороны населения и субъектов хозяйствования, пишет





В результате всего этого за 8 месяцев 2020-го года ЗВР Нацбанка сократились на $1,94 млрд. А все имеющиеся в наличии запасы банковской системы в иностранной валюте, называемые «требованиями к нерезидентам», уменьшились на $2,28 млрд.





На конец августа 2020 года объем инвалютных требований у банковской системы к нерезидентам составил $9,33 млрд.





В том числе:





- у Национального банка – $7,68 млрд (включают ЗВР $7,46 млрд)

- у банков второго уровня (системы коммерческих банков) – $1,65 млрд.





Как выше сказано, в сравнении с началом года, объем внешних инвалютных финансовых активов всей банковской системы Беларуси 8 месяцев спустя стал меньше на $2,28 млрд (на 20,0%). В том числе:





- у Национального банка – на $2,13 млрд (-21,7%),

- у банков второго уровня – на $0,15 млрд (-8,1%).





Итак, за январь-август произошло заметное ухудшение – сокращение валютных запасов в стране.





В конце 2019-го сумма таких запасов была пиковая, но только за 7 лет: исторический максимум требований к нерезидентам в иностранной валюте у банковской системы Беларуси зафиксирован в 2012 году.





И все же, как видим, объем внешних валютных активов сейчас, на конец августа 2020 года, не самый маленький: в 2014-18 годах он был еще меньше. Но прирост этих активов с кризисных лет сформировался из:





- резкого (на 50%) роста стоимости золота с середины 2019 года, что добавило внешним активам более $1 млрд





- роста внешнего заимствования, что привело к рекордному государственному и валовому внешнему долгу Беларуси





Но теперь, а с августа это уже началось, внешние валютные финансовые активы, требования к нерезидентам в иностранной валюте, банковской системы Беларуси перешли на негативный тренд:

валюты в стране теперь будет все меньше и меньше.

Но даже если посмотреть динамику валютных активов Беларуси за последние 15 лет, которая, в целом, положительная (они увеличились более чем в 4,5 раз, начиная с $2 млрд в конце 2005 года), то, сравнив ее с другими странами, будет видно, что белорусская динамика далеко не самая лучшая в регионе.





Так, в изначально более бедных странах Молдове и Грузии, в истории которых, к тому же, была война, и падение экономики там было куда более масштабное, динамика объема требований к нерезидентам за эти же 15 лет более впечатляющая: рост в 8,9 и в 6,5 раз соответственно, и причем без существенных колебаний – «только вверх».





И на конец июля объем внешних валютных активов банковских систем Грузии и Молдовы – исторически рекордный.





В Польше объем требований банковской системы к нерезидентам за последние 15 лет вырос не так сильно – в 2,3 раза. Но период первоначального накопления валюты там закончился еще в 90-х, и он тогда был намного более быстрым.





А в конце июля объем внешних валютных финансовых активов Польши также достиг исторического максимума.





В сырьевых Казахстане и России динамика валютных активов сопряжена с мировыми ценами на нефть и с объемом экспорта углеводородов. Но в последние 4 года лучшая динамика – у России





Руководство России решило запасаться иностранной валютой в Фонде Национального Благосостояния, а не выпускать ее в экономику. В результате чего валютные запасы растут, а вот реальные доходы населения – падают.





За 15 лет объем внешних валютных финансовых активов Казахстана (с учетом Национального фонда) увеличился в 4,2 раз, а России (с Фондом Национального Благосостояния) – в 3,3 раз.





Но в России объем инвалютных требований к нерезидентам сейчас близок к историческому максимуму – меньше его всего лишь на 0,4%, а вот в Казахстане – меньше на 22,5%: Казахстан более зависим от мирового нефтяного рынка.





Единственная страна в регионе, с которой Беларусь может сравниться по «эпичности» динамики объема валютных активов в банковской системе – это Украина, где произошли катастрофические события после 2013 года.





В Беларуси первое сильнейшее падение объема валютных активов произошло с пиковой середины 2012 года по кризисное дно начала 2016-го, и это «проедание» активов длилось 3,5 года.





И сейчас, по-видимому, началось второе такое же по силе падение, вызванное уже политическим кризисом.





А в Украине резко отрицательный тренд длился с 2011-го (с начала правления В.Януковича) по конец 2014-го, то есть 4 года, в том числе в течение 1 года (2014-го) – на фоне войны и финансовой паники, сопровождавшейся массовым изъятием денег из банковской системы – и населением и бизнесом и зарубежными инвесторами.





Падение объема валютных активов в Украине в 2014-м носило катастрофический характер: они упали до уровня ниже 2005 года, и страна, в результате, подошла к преддефолту. Но с 2015-го там пошел обратный тренд – восстановительный, и сейчас объем валютных активов в Украине уже больше, чем он был в конце 2013-го, до Майдана.





Украину спасла помощь западных финансовых и государственных институтов, и она заключалась как в финансовой помощи, так и в реструктуризации внешней задолженности.





Беларуси же с сегодняшней властью такой помощи в разворачивающийся на наших глазах кризис, ожидать не приходится, и даже помощь от России, как мы увидели, оказалась не такой значимой, как ожидалось.





Объем валютных требований банковской системы Украины сейчас на 26,6% ниже пиковых, что были в начале 2011-го, а в Беларуси – меньше на 19,3% в сравнении с рекордным объемом, что был в конце июля 2012-го.





в Украине ситуация постепенно улучшается, а в Беларуси – наоборот, ухудшается (и в сентябре иностранная валюта также выносится из банков в больших объемах). Но





И, исходя из того, что на горизонте не проглядывается какая-либо существенная внешняя помощь, кроме той, что пообещала Россия, падение объема валютных активов Беларуси продолжится и даже может стать бОльшим, в итоге, чем в Украине.

А непосредственно в 2020 году динамика объема валютных активов в Беларуси – уже наихудшая в регионе.





И мало того, что падение в Беларуси составило целых 20% за 8 месяцев, так оно оказалось единственным – во всех остальных странах зафиксирован прирост валютных активов по сравнению с началом года.





И это еще не все: впервые за много лет объем валютных активов Беларуси (инвалютных требований банковской системы к нерезидентам) стал меньше, чем в Украине с поправкой на размер страны, исходя из численности населения.





После августовского падения их сумма на душу населения упала до $995, когда как в Украине еще в конце июля было $1055.





И теперь подушевой объем внешних валютных финансовых активов в Беларуси – наименьший в регионе. И, очевидно, это еще не конец: разрыв будет нарастать даже с самыми бедными странами региона.





Вполне вероятна ситуация, когда через несколько месяцев таких активов в банковской системе Беларуси станет меньше, чем в Грузии и Молдове, даже номинально. А в подушевом варианте показатели Грузии и Молдовы уже и сейчас заметно выше.





Не говоря уже про разницу с Польшей, нефтегазовыми Казахстаном и Россией: они для Беларуси недосягаемы.





Таким образом,

если ситуация в ближайшее время коренным образом не изменится, уже через несколько месяцев Беларусь может стать самой бедной страной Европы:

падение валютных запасов до критически низкой суммы приведет к очередной девальвации белорусского рубля, и это еще в лучшем случае….