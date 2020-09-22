Израильское радио объявило бойкот поющим для Лукашенко артистам

Источник материала: АФН

Израильское «Лучшее радио», ориентированное на русскоязычную аудиторию страны, объявило бойкот нескольким российским и белорусским артистам, поддержавшим Александра Лукашенко.

В «санкционный список» радиостанции попали такие российские исполнители как Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Денис Майданов, Анита Цой, Диана Гурцкая, Наталия Москвина, сообщается на сайте «Лучшего радио (https://radio1064.co.il/news/bojkot-pridvornym-pevcam-krovavoj-diktatury)».

Из белорусских исполнителей в запретный лист включены Руслан Алехно, Александр Солодуха, Ирина Дорофеева, Алена Ланская, Владимир Громов, Анатолий Ярмоленко, Жанет, группы «Аура» и «Белорусы» и сестры Груздевы.

«Поддержка кровавого диктатора, власть которого держится только на страхе и насилии, - позор для артиста и музыканта. С этого момента мы исключаем из нашего эфира песни этих лизоблюдов. Это тот минимум, который мы можем сделать для свободолюбивого народа Беларуси. Мы призываем наших коллег с Первого радио и других радиостанций, играющих русскоязычную музыку, присоединиться к бойкоту певцов диктатуры», - говорится в сообщении на сайте радио.