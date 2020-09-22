Погода в СНГ: тепло и безоблачно в Беларуси, жарко в Таджикистане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москву пришло бабье лето. Температура воздуха прогреется до плюс 21 градуса. Осадков не ожидается. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси сегодня тепло и без осадков. В южных районах столбик термометра поднимется до 26 градусов. В Минске – до 22. Комфортная погода для прогулок. Тем более что в стране оцифровали все леса. Теперь с помощью мобильного приложения можно узнать, сколько лет этой чаще и какие в ней растут деревья. Кроме того, в ближайшее время в лесах появятся наблюдательные вышли с видеокамерами, оснащенными инфракрасными датчиками. Фиксация источника тепла позволит оперативно предотвращать пожары.

Казахстан

В Алматы солнечно, плюс 25 и без осадков. Несмотря на то, что в горах уже выпал снег, осень на юг Казахстана пока приходить не собирается. Синоптики предупреждают: на следующей неделе температура поднимется выше 30 градусов. Тем временем в некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение. Сильное похолодание ожидается в столице до пять градусов, с порывистым ветром 15 метров в секунду. На севере страны синоптики прогнозируют проливные дожди.

Таджикистан