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Погода в СНГ: тепло и безоблачно в Беларуси, жарко в Таджикистане

22.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москву пришло бабье лето. Температура воздуха прогреется до плюс 21 градуса. Осадков не ожидается. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси сегодня тепло и без осадков. В южных районах столбик термометра поднимется до 26 градусов. В Минске – до 22. Комфортная погода для прогулок. Тем более что в стране оцифровали все леса. Теперь с помощью мобильного приложения можно узнать, сколько лет этой чаще и какие в ней растут деревья. Кроме того, в ближайшее время в лесах появятся наблюдательные вышли с видеокамерами, оснащенными инфракрасными датчиками. Фиксация источника тепла позволит оперативно предотвращать пожары.

Казахстан

В Алматы солнечно, плюс 25 и без осадков. Несмотря на то, что в горах уже выпал снег, осень на юг Казахстана пока приходить не собирается. Синоптики предупреждают: на следующей неделе температура поднимется выше 30 градусов. Тем временем в некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение. Сильное похолодание ожидается в столице до пять градусов, с порывистым ветром 15 метров в секунду. На севере страны синоптики прогнозируют проливные дожди.

Таджикистан

По всему Таджикистану переменная облачность и без осадков, средняя температура плюс 27. В Душанбе лето не хочет сдавать свои позиции, столбик термометра уверенно держится на отметке 30 градусов. А вот в Горно-Бадахшанской автономной области ночью температура воздуха местами опускается до минус 12. Самое время жителям одеть джурабы – это яркие носки, которые вяжут из шерсти особым способом. Главная отличительная особенность – украшение орнаментами. У многих из них тысячелетняя история.



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Теги: Минск
 
 
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