Лукашенко решил прокатиться по Дальнему Востоку

Беларусь готова участвовать в строительстве космодрома Восточный в России, заявил 22 сентября в Минске Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.





«Мы сейчас еще раз внимательно подойдем к этому объекту, и президент (России. — прим.) меня просил посмотреть. Хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а может быть, и два. Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Я хотел бы побыть там, если мы договоримся. Посмотреть, как начнут работу наши строители, и до Камчатки посетить этот регион. Хотелось бы посмотреть, что на самом деле представляет собой этот край. Поэтому, думаю, в следующем году мы с вами увидимся уже у вас».

Лукашенко подчеркнул, что «белорусская строительная отрасль конкурента как по качеству оказываемых услуг, так и по их стоимости». «Нас там вряд ли даже японцы превзойдут или корейцы», — заявил он.

Лукашенко рассказал, что на встречах президент России Владимир Путин часто с теплотой вспоминает о Приморском крае.

«Он уже больше говорит о Приморском крае, чем о Питере. Я ему однажды об этом сказал. Он все время настаивает на том, чтобы я обязательно там побывал и посмотрел, что сделано в последнее время, — отметил Лукашенко. — Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время. Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка — все-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы».

Он также заявил, что «белорусская сторона готова сделать все необходимое для углубления сотрудничества с Приморским краем».

«Хоть вы географически и далеко находитесь, немало между нами километров, мы не рассматриваем Владивосток как какой-то далекий и чужой город. Мы очень часто вспоминаем о своем отечестве — от Бреста до Владивостока. И мы всегда будем развивать сотрудничество, — подчеркнул Лукашенко. — Если вам нужна будет помощь, которую мы можем оказать (вы знаете наши возможности), мы всегда готовы подключиться».

Он также отметил хорошие личные взаимоотношения с Олегом Кожемяко, который, будучи губернатором различных регионов России, всегда поддерживал контакты с Беларусью.

«Где бы вы ни работали, мы всегда будем делать то, что нужно для вашего края», — заверил Лукашенко, отметив налаженные прямые связи между Приморским краем России и Могилевской областью Беларуси.

Он предложил увеличить поставки в регион белорусской техники и технологий, осуществляя при этом гарантийное, сервисное обслуживание. «Мы готовы и по финансированию выгодные условия предложить», — сказал Лукашенко.

Кроме того, перспективными он считает поставки в Приморье городского электротранспорта.

Во время встречи затрагивалось также сотрудничество в агропромышленной сфере. Речь шла о возможном экспорте белорусской молочной, мясо-молочной продукции, детского питания, поставках семян и посадочного материала.