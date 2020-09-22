Польша открыла границу для белорусов

С 22 сентября белорусы с шенгенскими и национальными польскими визами могут въезжать в Польшу, сообщил БелаПАН советник посольства Польши в Беларуси Аркадиуш Клембек.





По его словам, Польша разрешила въезд белорусам с любыми целями поездки.

«Единственное, что сохранена необходимости 10-дневного карантина из-за пандемии COVID-19», — отметил Клембек.

Как следует из сообщения на сайте Польской пограничной службы, белорусско-польскую границу можно сейчас пересечь в трех пунктах пропуска — Кузнице, Бобровниках и Тересполе.

В марте Польша закрыла границы из-за пандемии COVID-19. Разрешен был въезд только для белорусов, которые работают в Польше, студентов, которые там учатся, обладателей карт поляка, водителей-международников.