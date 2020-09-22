«Белкоопстрах» провел ребрендинг — теперь это страховая компания Asoba

Работающая на рынке страхования Беларуси уже 28 лет компания «Белкоопстрах» провела ребрендинг — юридическое лицо теперь называется СООО «Асоба», а бренд — Asoba.





«Наш путь — это изменения через стремительное развитие и обновление, — рассказывает генеральный директор СООО «Асоба» Максим Бобко. — Название Asoba подчеркивает то, что каждый клиент для нас — особенный, а его интересы всегда в приоритете. Слоган “Калi кожны клiент — асаблiвы” символизирует наше стремление предоставить лучший сервис и удовлетворить запрос каждого клиента. Это не просто слова, а четкая позиция всех сотрудников страховой компании Asoba».

В рамках ребрендинга был усовершенствован клиентский сервис, появился новый сайт asoba.by с личным кабинетом и возможностью онлайн-страхования. Клиенты могут застраховать через интернет жилье, оформить семейный медицинский полис, приобрести страховку для выезжающих за границу, от несчастных случаев в Беларуси и за ее пределами или оплатить электронный полис ОСГО.

Помимо этого, были созданы новые страховые продукты, а в уже существующих страховых пакетах появились дополнительные услуги.

На сегодняшний день развитая региональная сеть Asoba включает в себя 7 филиалов, а также более 200 точек продаж. Компания предлагает страхование имущества, транспорта, здоровья и многое другое.