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Более 500 фур скопилось на границе

22.09.2020 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На границе с Литвой и Польшой вновь наблюдается скопление большегрузных автомобилей.

Более 500 фур скопилось на границе

На литовской направлении выезда ожидает более 340 фур:

  • «Бенякони» — более 160;
  • «Привалка» — более 140;
  • «Каменный Лог» — более 40.

Под две сотни грузовиков стоит в очереди на белорусско-польской границе:

  • «Брузги» — более 140;
  • «Берестовица» — более 30;
  • «Козловичи» — более 20.

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На границе с Литвой и Польшой вновь наблюдается скопление большегрузных автомобилей.
 
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