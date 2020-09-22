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Более 500 фур скопилось на границе
Источник материала: Навiны
На границе с Литвой и Польшой вновь наблюдается скопление большегрузных автомобилей.
На литовской направлении выезда ожидает более 340 фур:
Под две сотни грузовиков стоит в очереди на белорусско-польской границе:
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На границе с Литвой и Польшой вновь наблюдается скопление большегрузных автомобилей.
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