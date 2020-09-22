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Линкявичюс: неспособность договориться о санкциях в отношении режима Лукашенко подрывает доверие к демократическим ценностям
Источник материала: Навiны
По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, затягивание с санкциями в отношении режима Лукашенко не красят Евросоюз.
«Сегодняшняя неспособность договориться по санкциям, призванным поддержать белорусов, страдающих и борющихся за демократию, подрывает доверие к демократическим ценностям, за которые они борются», — написал министр в своем микроблоге.
По его мнению, некоторые партнеры по ЕС не должны «связывать вещи», которые «нельзя связать». (Речь скорее всего идет о
Министр заверил, что «Литва и далее будет требовать существенных действий».
Он полагает, что этот вопрос будет рассмотрен позднее на этой неделе в рамках Совета руководителей ЕС.
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Линкявичюс: неспособность договориться о санкциях в отношении режима Лукашенко подрывает доверие к демократическим ценностям
По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, затягивание с санкциями в отношении режима Лукашенко не красят Евросоюз.
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