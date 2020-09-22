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Линкявичюс: неспособность договориться о санкциях в отношении режима Лукашенко подрывает доверие к демократическим ценностям

22.09.2020 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, затягивание с санкциями в отношении режима Лукашенко не красят Евросоюз.

Линкявичюс: неспособность договориться о санкциях в отношении режима Лукашенко подрывает доверие к демократическим ценностям

«Сегодняшняя неспособность договориться по санкциям, призванным поддержать белорусов, страдающих и борющихся за демократию, подрывает доверие к демократическим ценностям, за которые они борются», — написал министр в своем микроблоге.

По его мнению, некоторые партнеры по ЕС не должны «связывать вещи», которые «нельзя связать». (Речь скорее всего идет о позиции Кипра, который блокирует принятие решения о санкциях)

Министр заверил, что «Литва и далее будет требовать существенных действий».

Он полагает, что этот вопрос будет рассмотрен позднее на этой неделе в рамках Совета руководителей ЕС.

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Теги: Минск
 
 
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По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, затягивание с санкциями в отношении режима Лукашенко не красят Евросоюз.
 
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