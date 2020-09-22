«Пользуются советом Лукашенко игнорировать закон»: ответ МВД на похищение людей тихарями в балаклавах раскритиковали

Источник материала: KYKY

Беларуские правозащитники получили ответ МВД на обращение по поводу похищения людей тихарями. Об этом на своем сайте сообщает «Правовая инициатива» в тексте под заголовком «Прокуратура успешно пользуется советом Лукашенко игнорировать закон ».

Что за обращение?

10 сентября Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице беларуских правозащитных организаций написал в Генеральную прокуратуру с требованием отреагировать на похищения людей «непонятными субъектами в балаклавах без форменного обмундирования и иных знаков отличия».

Авторы обращения заметили, что по закону сотрудник органов внутренних дел во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина обязан объяснить ему основания для такого ограничения. Он также обязан представиться и показать служебное удостоверение, ведь только так человек может точно понять, что он должен подчиниться законным требованиям представителя власти.

Однако во многих случаях сотрудников невозможно идентифицировать из-за ношения ими масок и балаклав как во время захвата человека, так и в момент ведения административного процесса. Правозащитники сочли, что именно это и провоцирует ощущение вседозволенности, а в результате – пытки.

Что ответили?

«Генеральная прокуратура по завещанию лица, занимающего пост президента, в очередной раз игнорирует нарушение закона, а МВД оправдывается «возникшей необходимостью», – делится впечатлениями «Правовая инициатива». – 21 сентября правозащитники получили ответ на свое обращение, но только не из Генеральной прокуратуры, а из Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД. Ведь Генеральная прокуратура по традиции пересылает обращения в органы, ответственные за нарушения, не предпринимая никаких мер прокурорского реагирования.

В ответе МВД вопрос похищения людей непонятными субъектами в балаклавах так и остался без внимания. Однако заместитель начальника – начальник управления охраны правопорядка Дмитрий Курьян сообщил, «что сотрудник органов внутренних дел во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина действительно обязан разъяснить ему основания для такого ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности». Чиновник подчеркивает, что при обращении к гражданину сотрудник органов внутренних дел должен представиться, сообщить свои звание и фамилию.

Однако, по мнению Дмитрия Курьяна, «эти требования не распространяются на случаи возникшей необходимости незамедлительного пресечения правонарушений, задержания лиц, их совершивших, а также пытающихся скрыться».

Критика

Председатель «Правовой инициативы», правозащитница Виктория Федорова уверена, что ответ из МВД не соответствует законодательству.

«Статья 23 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» не содержит никаких подобных оговорок, наоборот, в ней подчеркивается, что во всех случаях ограничения прав сотрудник органов внутренних дел обязан разъяснить основания ограничения. По закону применение физической силы и специальных средств возможно только в том случае, когда ненасильственными способами это сделать невозможно. Кроме того, применению физической силы и специальных средств должно предшествовать четко выраженное и очевидное для лица, против которого они применяются, предупреждение о намерении их применить. То есть, никакая «возникшая необходимость» не дает права сотруднику милиции нарушать эти нормы закона.

Возникает вопрос, а кто мешал сотрудникам подойти, представиться, попросить документ, удостоверяющий личность и составить протокол на месте? Нет, сотрудники милиции выполняют приказ по силовому захвату людей и для них неважно, пострадает ли при этом задержанный. Видимо, ни руководство МВД, ни сотрудники, работающие на мирных собраниях, не горят желанием соблюдать права человека и национальное законодательство».

Федорова отмечает, что без комментариев остался факт невозможности идентификации сотрудников органов внутренних дел среди всех лиц, осуществляющих похищения: «Это провоцирует у силовиков ощущение вседозволенности и безнаказанности, что в результате во многих случаях приводит к пыткам граждан. Ну а прокуратуре остается пожелать перестать наконец быть отделением Белпочты, пересылающим обращения о нарушении законодательства, и заняться своими прямыми должностными обязанностями – надзором за исполнением законодательства».

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