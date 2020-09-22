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Шапито дня. Омоновец отсудил у Nexta тысячу долларов за видео с проститутками: деньги отдаст на благотворительность

22.09.2020 13:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Омоновец выиграл суд у телеграм-канала Nexta. Об этом пишет МВД.

В июле Nexta сообщил, что работник ОМОН ГУВД Мингорисполкома Алексей Ковалев запечатлен на компрометирующем видео, где якобы офицер запечатлен с проститутками.

«Информация оказалась недостоверной, и сотрудник, честь и достоинство которого были опорочены, обратился в суд», – пишет МВД. Выяснилось, что на фото, прикрепленных к посту Nexta, изображен не Ковалев, а другой мужчина, не имеющий визуального сходства с ним. 

10 сентября суд Минского района вынес решение об удовлетворении иска – администратора Nexta обязали выплатить Ковалеву компенсацию за моральный вред в размере 2,5 тысячи рублей (почти тысяча долларов), а также опровергнуть недостоверную информацию.

Отмечается, что омоновец хочет отдать деньги на благотворительность.

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Теги: Новости
 
 
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Омоновец выиграл суд у телеграм-канала Nexta. Об этом пишет МВД. В июле Nexta сообщил, что работник ОМОН ГУВД Мингорисполкома Алексей Ковалев запечатлен...
 
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