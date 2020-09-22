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Шапито дня. Омоновец отсудил у Nexta тысячу долларов за видео с проститутками: деньги отдаст на благотворительность
Источник материала: KYKY>
Омоновец выиграл суд у телеграм-канала Nexta. Об этом пишет МВД.
В июле Nexta
«Информация оказалась недостоверной, и сотрудник, честь и достоинство которого были опорочены, обратился в суд», – пишет МВД. Выяснилось, что на фото, прикрепленных к посту Nexta, изображен не Ковалев, а другой мужчина, не имеющий визуального сходства с ним.
10 сентября суд Минского района вынес решение об удовлетворении иска – администратора Nexta обязали выплатить Ковалеву компенсацию за моральный вред в размере 2,5 тысячи рублей (почти тысяча долларов), а также опровергнуть недостоверную информацию.
Отмечается, что омоновец хочет отдать деньги на благотворительность.
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Шапито дня. Омоновец отсудил у Nexta тысячу долларов за видео с проститутками: деньги отдаст на благотворительность
Омоновец выиграл суд у телеграм-канала Nexta. Об этом пишет МВД. В июле Nexta сообщил, что работник ОМОН ГУВД Мингорисполкома Алексей Ковалев запечатлен...
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