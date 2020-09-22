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В шахте заперлись 140 человек. Украинские горняки почти три недели не выходят из-под земли в знак протеста
Источник материала: Onliner
Около 140 горняков в Днепропетровской области продолжают протестовать под землей, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. Под землей они почти три недели. Как
По словам Волынца, шахтеры выдвинули требования — повышение зарплаты на 30%. Получив отказ, они сразу вернулись в шахту. Шахтеры, остающиеся на поверхности, решили проявить солидарность и заявили о готовности поступить так же, если их коллег будут «брать измором».
Как
КЖРК является крупнейшим частным предприятием Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты «Родина», «Октябрьская», «Гвардейская» и «Терновская», где начались забастовки, — основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.
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В шахте заперлись 140 человек. Украинские горняки почти три недели не выходят из-под земли в знак протеста
Около 140 горняков в Днепропетровской области продолжают протестовать под землей, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. Под землей они почти три...
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