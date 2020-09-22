В шахте заперлись 140 человек. Украинские горняки почти три недели не выходят из-под земли в знак протеста

Источник материала: Onliner

Около 140 горняков в Днепропетровской области продолжают протестовать под землей, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. Под землей они почти три недели. Как сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, сегодня прошли переговоры руководства предприятия и протестующих. Однако продлились они всего пять минут.

По словам Волынца, шахтеры выдвинули требования — повышение зарплаты на 30%. Получив отказ, они сразу вернулись в шахту. Шахтеры, остающиеся на поверхности, решили проявить солидарность и заявили о готовности поступить так же, если их коллег будут «брать измором».

Как сообщает ukraina.ru, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль поручил местным властям организовать диалог между работниками и руководством комбината. Делегация шахтеров и членов их семей 15 августа объявила о проведении бессрочной акции в Киеве.

КЖРК является крупнейшим частным предприятием Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты «Родина», «Октябрьская», «Гвардейская» и «Терновская», где начались забастовки, — основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.