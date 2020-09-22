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Вот это «ноздри»! Новые BMW M3 и M4 рассекретили раньше времени

22.09.2020 13:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Первые снимки BMW M3 и M4 нового поколения попали в сеть незадолго до официальной премьеры «заряженного дуэта». Фотографии оказались в распоряжении журналистов BMW Blog.

Вот это «ноздри»! Новые BMW M3 и M4 рассекретили раньше времени

Вслед за обычной «четверкой» G22 самые мощные версии 3- и 4-Series получили огромные решетки радиатора. Любопытно, что базовая «тройка» имеет более скромные «ноздри». Еще никогда в истории внешность M3 не отличалась от обычной 3-Series так радикально. Здесь не только другая решетка, но и полностью измененная оптика, иной капот и более спортивный бампер. Спереди больше сходств с 4-Series, нежели с седаном.

Вот это «ноздри»! Новые BMW M3 и M4 рассекретили раньше времени

Сзади M3 изменился не так сильно по сравнению с G20. Здесь в глаза бросаются разве что четыре патрубка выпускной системы, давно ставшие визитной карточкой семейства. На форумах уже начали ломать копья в спорах о внешности двух «эмок».

Вот это «ноздри»! Новые BMW M3 и M4 рассекретили раньше времени

Под капотом BMW M3/M4 расположен рядный 6-цилиндровый мотор объемом 3 л. Агрегат не новый, его мы уже видели на X3 M и X4 M. Мощность «шестерки» с двумя турбинами — 473 л. с., а крутящий момент — почти 600 Н·м. Будет еще версия Competition, у которой отдача перевалит за полтысячи «лошадей».

Вот это «ноздри»! Новые BMW M3 и M4 рассекретили раньше времени

Бо́льшая часть модификаций M3 и M4 будут оснащаться 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом. Однако для энтузиастов баварцы выпустят заднеприводные варианты моделей с «механикой» (6 ступеней).

Вот это «ноздри»! Новые BMW M3 и M4 рассекретили раньше времени
Вот это «ноздри»! Новые BMW M3 и M4 рассекретили раньше времени
BMW 4 серия I (F32/F33) 428 Xi, 2014 г.в., 90 000 км
синий, купе, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
61 741 р.
23 900$ / 20 206€
BMW 3 серия VI (F30/F31) 328xi, 2013 г.в., 176 000 км
белый, седан, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
42 624 р.
16 500$ / 13 950€
BMW 5 серия V (E6x) E60 (545i), 2004 г.в., 236 000 км
черный, седан, бензин 4.4 л, автоматическая, задний привод
27 641 р.
10 700$ / 9046€
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Первые снимки BMW M3 и M4 нового поколения попали в сеть незадолго до официальной премьеры «заряженного дуэта». Фотографии оказались в распоряжении журналистов BMW...
 
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