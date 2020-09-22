Вот это «ноздри»! Новые BMW M3 и M4 рассекретили раньше времени

Источник материала: Onliner

Первые снимки BMW M3 и M4 нового поколения попали в сеть незадолго до официальной премьеры «заряженного дуэта». Фотографии оказались в распоряжении журналистов BMW Blog .





Вслед за обычной «четверкой» G22 самые мощные версии 3- и 4-Series получили огромные решетки радиатора. Любопытно, что базовая «тройка» имеет более скромные «ноздри». Еще никогда в истории внешность M3 не отличалась от обычной 3-Series так радикально. Здесь не только другая решетка, но и полностью измененная оптика, иной капот и более спортивный бампер. Спереди больше сходств с 4-Series, нежели с седаном.





Сзади M3 изменился не так сильно по сравнению с G20. Здесь в глаза бросаются разве что четыре патрубка выпускной системы, давно ставшие визитной карточкой семейства. На форумах уже начали ломать копья в спорах о внешности двух «эмок».





Под капотом BMW M3/M4 расположен рядный 6-цилиндровый мотор объемом 3 л. Агрегат не новый, его мы уже видели на X3 M и X4 M. Мощность «шестерки» с двумя турбинами — 473 л. с., а крутящий момент — почти 600 Н·м. Будет еще версия Competition, у которой отдача перевалит за полтысячи «лошадей».





Бо́льшая часть модификаций M3 и M4 будут оснащаться 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом. Однако для энтузиастов баварцы выпустят заднеприводные варианты моделей с «механикой» (6 ступеней).







