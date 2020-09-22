Все говорят об актрисе Зендае. Кто она и где ее можно увидеть?

Источник материала: Tut.by

Звезда Instagram , певица, танцовщица и самая молодая актриса, которая буквально вчера получила «Эмми» за лучшую драматическую роль, — это все о калифорнийке Зендае. 24-летняя девушка с кудрявыми волосами и милой улыбкой с каждым годом делает все более невозможные вещи, поэтому пришло время рассказать о ней: AFISHA.TUT.BY собрала пять ярких ролей Зендаи в одном месте.

Зендая Мари Штермер Коулман родилась в Калифорнии в 1996 году. Девушка с десятком талантов играла в местном театре имени Шекспира, а потом попала в большое кино. Она — одна из главных мировых звезд прямо сейчас. И пусть пока ролей в большом кино у Зендаи не то чтобы много, уверены: скоро она будет на всех экранах.

«Эйфория» (2019- …)



Кадр из сериала «Эйфория»

О чем сериал?

17-летняя Ру Беннетт (Зендая) возвращается домой после лечения в реабилитационной клинике. Не теряя времени, она опять берется за старые привычки — наркотики и тусовки. Однако появление в городе девушки Джулс становится для Ру знаком надежды.

Стоит смотреть?

Да, да и да. Это один из главных молодежных сериалов прошлого года, снятый студией HBO, где, как мы знаем, не стесняются в выражениях. Зендая тут в центре внимания: она купается в блестках и теряется в наркоманских трипах, а вы с открытыми ртами следите за тем, сможет ли она исправиться. Прогрессивным родителям советуем показать сериал своим 16-летним детям — в них он точно попадет, а еще станет новой настольной книгой: расскажет, как правильно наносить мейк, за что полюбить себя и почему наркотики — зло.

Сериал продлен на второй сезон, поэтому ждем новой порции страз и подростковых проблем, где, очевидно, появится и прекрасная Зендая. За съемки в первом сезоне «Эйфории» девушку уже наградили статуэткой «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом сериале.



Кадр из фильма

О чем кино?

Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся: Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

Стоит смотреть?

23-й по счету фильм Marvel — двухчасовое роуд-муви, сильно рифмующееся с «Евротуром» и вообще любым подростковым экшеном, но только с крутыми спецэффектами — так что домашний просмотр точно проигрывает сеансу в кинотеатре, но что поделать. Это незамысловатое кино, в котором персонаж Тома Холланда, отвлекаясь на спасение мира, пытается завоевать сердце одноклассницы, — ее как раз играет Зендая, и это услада для глаз.

Ролью в «Человеке-пауке» молодая актриса показала, что любой фильм, пусть и самый проходной, становится чуточку лучше, если там появляется Зендая. В этом разрезе, конечно, кино смотреть интересно. Что с ним не так — читайте тут (если, конечно, вам это надо).



Кадр из фильма

О чем кино?

До Финеаса Тейлора Барнума было много бродячих цирков, но ему удалось то, что никому другому и в голову бы не пришло, — играя на человеческом любопытстве, умело манипулируя слухами и стереотипами, придумывая самые невообразимые мистификации, он смог не только создать «величайшее шоу на земле», но и десятилетиями поддерживать к нему неутихающий интерес.

Стоит смотреть?

Вот везет же Зендае на съемки в пестром и зрелищном кино! Уверены, что и в объективе независимых режиссеров, которые снимают фильмы вообще без бюджета, она была бы хороша, но пока звезда появлялась только в шикарных голливудских антуражах. Например, в киномюзикле «Величайший шоумен»: тут ей досталась роль цирковой артистки, которая парит в изящных нарядах под куполом и борется за свою любовь.

«Величайший шоумен» — фильм-аттракцион, который удивит вас своим визуалом. Хотя в сухом остатке это очередное мотивирующее кино с простым посылом «верь в себя».

«ОА» (2016−2019)



Кадр из сериала

О чем сериал?

Прейри Джонсон таинственным образом возвращается через семь лет после своего исчезновения. Теперь Прейри называет себя «ОА» и может видеть, хотя до исчезновения была слепой.

Стоит смотреть?

Безусловно. Это абсолютно необычный сериал с элементами научной фантастики, который полюбился даже тем, кто вообще не смотрит сериалы. У первого сезона появилось много фанатов, сериал продлили на второй — вот туда и пригласили Зендаю. Если честно, это было ожидаемо: в один из самых мистических сериалов позвали девушку с магической внешностью. Ее можно заметить в трех эпизодах сезона, но мы-то советуем смотреть «ОА» целиком — потом спасибо скажете.

«Танцевальная лихорадка!» (2010−2013)



Кадр из фильма

О чем сериал?

Сиси и Рокки — лучшие подруги с пеленок. Девочки сталкиваются с обычными подростковыми проблемами и при этом участвуют в еженедельном ТВ-шоу «Танцевальная лихорадка!», пытаясь осуществить детскую мечту и стать профессиональными танцовщицами.

Стоит смотреть?

Очень сомневаемся, что вы захотите посмотреть 78 серий дурашливого подросткового ситкома производства Disney Channel из начала 2010-х. С тех пор сняли много молодежных шоу, которые будут ближе и интереснее зрителю. Но для Зендаи съемки в девчачьем сериале стали первой ступенькой в карьерной лестнице. Уже в свои 14 лет актриса доказала, что рождена для экрана; тогда же зрители убедились , что она круто танцует и поет.

Кстати, в прошлом году стало известно, что Зендая появится у большого канадского режиссера Дени Вильнева: она снялась в экранизации фантастической «Дюны» по роману Фрэнка Герберта. В прокат кино должно выйти в конце года — ждем!

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