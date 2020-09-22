|
В британской деревне из-за старого телевизора полтора года каждое утро отключался интернет
Источник материала: Tut.by
В валлийской деревне Аберхосан каждый день в семь часов утра пропадал широкополосный интернет — это длилось в течение полутора лет. После того как замена кабеля не помогла решить проблему, инженеры начали расследование. Выяснилось, что во всем виноват старый телевизор, пишет
Чтобы обнаружить источник проблемы, инженеры ходили по деревне с анализатором спектра. В итоге они нашли причину. Оказалось, что владелец телевизора включал его каждый день в 7.00, а исходящие от него помехи влияли на широкополосное соединение. Мужчина был огорчен, узнав об этом, и пообещал больше не пользоваться старой техникой. После этого интернет больше не ломался.
Главный инженер Openreach Сюзанна Резерфорд пояснила, что все, что связано с электрическими компонентами — от уличного освещения до микроволновых печей, — потенциально может повлиять на широкополосные соединения. «Мы бы просто посоветовали населению убедиться, что их электроприборы должным образом сертифицированы и соответствуют текущим британским стандартам», — сказала она.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владелец прибора пообещал больше им не пользоваться.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)