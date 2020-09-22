В британской деревне из-за старого телевизора полтора года каждое утро отключался интернет

Источник материала: Tut.by

В валлийской деревне Аберхосан каждый день в семь часов утра пропадал широкополосный интернет — это длилось в течение полутора лет. После того как замена кабеля не помогла решить проблему, инженеры начали расследование. Выяснилось, что во всем виноват старый телевизор, пишет TJournal со ссылкой на BBC .



Аберхосан

Чтобы обнаружить источник проблемы, инженеры ходили по деревне с анализатором спектра. В итоге они нашли причину. Оказалось, что владелец телевизора включал его каждый день в 7.00, а исходящие от него помехи влияли на широкополосное соединение. Мужчина был огорчен, узнав об этом, и пообещал больше не пользоваться старой техникой. После этого интернет больше не ломался.

Главный инженер Openreach Сюзанна Резерфорд пояснила, что все, что связано с электрическими компонентами — от уличного освещения до микроволновых печей, — потенциально может повлиять на широкополосные соединения. «Мы бы просто посоветовали населению убедиться, что их электроприборы должным образом сертифицированы и соответствуют текущим британским стандартам», — сказала она.