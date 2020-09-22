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Источник рассказал, какую батарею получит Samsung Galaxy S21 Ultra

22.09.2020 13:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В следующем году Samsung выпустит новые флагманские смартфоны серии Galaxy S. Скорее всего, их назовут Galaxy S21. Издание Gicmozhina раскрыло одну из характеристик топового девайса будущей линейки.


На фото Galaxy S20 Ultra

Кодовое обозначение Galaxy S21 Ultra — SM-G998. Этот смартфон получит встроенный аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой 60-ваттной проводной зарядки. Обычный Galaxy S21 якобы оснастят батареей на 3880 мА·ч, а в Galaxy S21+ внедрят аккумулятор емкостью 4660 мА·ч.

Также известно, что новые Galaxy S21 для некоторых регионов оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 875, для других — аналогичным Samsung Exynos (вероятно, Exynos 1000). В S21 Ultra будет фронтальная камера на 40 Мп, а также набор из четырех основных фотомодулей, разрешение главного из которых составит 108 Мп (сенсор ISOCELL HM2). Девайс якобы сможет снимать с 5-кратным оптическим зумом.

По неподтвержденной информации, все Galaxy S21 получат фронтальные камеры под экранами, которых не будет видно. Так компании удастся избавиться от вырезов в панелях и сделать их полностью безграничными.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Samsung:

 
 
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