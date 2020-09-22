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Источник рассказал, какую батарею получит Samsung Galaxy S21 Ultra
Источник материала: Tut.by
В следующем году Samsung выпустит новые флагманские смартфоны серии Galaxy S. Скорее всего, их назовут Galaxy S21. Издание
Кодовое обозначение Galaxy S21 Ultra — SM-G998. Этот смартфон получит встроенный аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой 60-ваттной проводной зарядки. Обычный Galaxy S21 якобы оснастят батареей на 3880 мА·ч, а в Galaxy S21+ внедрят аккумулятор емкостью 4660 мА·ч.
Также известно, что новые Galaxy S21 для некоторых регионов оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 875, для других — аналогичным Samsung Exynos (вероятно,
По неподтвержденной информации, все Galaxy S21 получат фронтальные камеры под экранами, которых не будет видно. Так компании удастся избавиться от вырезов в панелях и сделать их полностью безграничными.
Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Samsung:
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Кодовое обозначение Galaxy S21 Ultra - SM-G998.
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