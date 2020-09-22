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Макаревич и другие российские музыканты проведут «Партизан-фест» в Москве в поддержку белорусов
Источник материала: Tut.by
Российские музыканты организуют благотворительный концерт солидарности с народом Беларуси. Мероприятие под названием
В концерте примут участие лидер «Машины времени» Андрей Макаревич, Алексей Кортнев («Несчастный случай»), Дмитрий Спирин («Тараканы!»), Роман Луговых («Ромарио»), группы «Яуза», «Рабфак», «Аркадий Коц», поэт Леонид Каганов и другие артисты. Ведущей фестиваля станет журналистка Татьяна Фельгенгауэр.
— Мы хотим, чтобы слово «Россия» у братского народа ассоциировалось не с ангажированными журналистами и силовиками, готовыми наводить «порядок» на улицах Минска, а с солидарностью, музыкой и свободой. Тысячи людей в соседней, близкой нам по духу стране брошены за решетку, подверглись насилию, потеряли работу — за мирный протест. Среди них — люди культуры, музыканты, поэты, художники, режиссеры, наши братья по ремеслу. Мы не хотим, чтобы так было в Беларуси, не хотим, чтобы так было в России. Мы с вами плечом к плечу! — говорится в пресс-релизе организаторов концерта.
Билеты на концерт
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Российские музыканты организуют благотворительный концерт солидарности с народом Беларуси. Мероприятие под названием «Партизан-фест» пройдет в московском клубе...
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