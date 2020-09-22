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В Минском районе столкнулись Seat и Mercedes - пострадали два человека

22.09.2020 13:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла ночью 22 сентября в Минском районе, сообщили в МЧС.


Информация об аварии на трассе М2 возле деревни Королев Стан поступила спасателям в 02.23. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что столкнулись попутные Seat Toledo и Mercedes Sprinter.


До приезда спасателей из Seat очевидцы достали пассажира, который бригадой скорой помощи был доставлен в больницу. Еще одного пострадавшего из салона легковушки при помощи специального инструмента деблокировали спасатели. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали.

 
 
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Авария произошла ночью 22 сентября на трассе М2.
 
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