В Минском районе столкнулись Seat и Mercedes - пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла ночью 22 сентября в Минском районе, сообщили в МЧС.





Информация об аварии на трассе М2 возле деревни Королев Стан поступила спасателям в 02.23. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что столкнулись попутные Seat Toledo и Mercedes Sprinter.





До приезда спасателей из Seat очевидцы достали пассажира, который бригадой скорой помощи был доставлен в больницу. Еще одного пострадавшего из салона легковушки при помощи специального инструмента деблокировали спасатели. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали.