Польша открыла границы для всех граждан Беларуси с визами

Источник материала: Ежедневник

Польша разрешила въезд белорусам с любым типом виз. Но по прибытии нужно отбыть карантин, который составляет 10 дней.

МВД Польши изменило документ об ограничении въезда в страну. С 22 сентября на территорию Польши сможет въехать каждый гражданин Республики Беларусь при наличии у него визы.

Однако обязательным требованием для въезжающих остается прохождение карантина.