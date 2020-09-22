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Польша открыла границы для всех граждан Беларуси с визами
22.09.2020 13:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Польша разрешила въезд белорусам с любым типом виз. Но по прибытии нужно отбыть карантин, который составляет 10 дней.
МВД Польши изменило документ об ограничении въезда в страну. С 22 сентября на территорию Польши сможет въехать каждый гражданин Республики Беларусь при наличии у него визы.
Однако обязательным требованием для въезжающих остается прохождение карантина.
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Польша разрешила въезд белорусам с любым типом виз. Но по прибытии нужно отбыть карантин, который составляет 10 дней.
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