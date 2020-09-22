|
Сбербанк России признал проблемы с ликвидностью у белорусской "дочки"
Источник материала: Партизан
Дочерний банк Сбербанка в Беларуси (БПС-Сбербанк), как и все участники рынка, испытывает проблемы с ликвидностью в белорусских рублях, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".
"У нас есть проблемы с ликвидностью в национальной валюте - белорусском рубле, как и у всего рынка, потому что фактически Национальный банк сегодня прекратил предоставлять ликвидность, и кредитование в национальной валюте приостановлено", - сказал Греф.
По его словам, с ликвидностью в российских рублях и в остальных валютах у БПС-Сбербанка проблем нет.
"Пока Национальный банк Беларуси не стабилизирует ситуацию и не начнет предоставлять необходимый объем ликвидности, я думаю, что все участники рынка будут испытывать там проблемы с ликвидностью", - сказал банкир.
В пресс-службе БПС-Сбербанка 11 сентября сообщили
Ранее также сообщалось, что на межбанковском рынке в Беларуси с конца августа сохраняется жесткий дефицит ликвидности, связанный с временным мораторием на доступ банков к постоянно доступным инструментам поддержки ликвидности со стороны Нацбанка, который стремится снизить давление на валютный рынок на фоне массовых народных протестов в период после выборов президента, прошедших 9 августа.
БПС-Сбербанк входит в число системообразующих банков Беларуси. В конце августа банк, наряду с некоторыми другими белорусскими банками, приостановил потребительское кредитование.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дочерний банк Сбербанка в Беларуси (БПС-Сбербанк), как и все участники рынка, испытывает проблемы с ликвидностью в белорусских рублях, сообщил глава Сбербанка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)