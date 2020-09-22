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Сбербанк России признал проблемы с ликвидностью у белорусской "дочки"

22.09.2020 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дочерний банк Сбербанка в Беларуси (БПС-Сбербанк), как и все участники рынка, испытывает проблемы с ликвидностью в белорусских рублях, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".



"У нас есть проблемы с ликвидностью в национальной валюте - белорусском рубле, как и у всего рынка, потому что фактически Национальный банк сегодня прекратил предоставлять ликвидность, и кредитование в национальной валюте приостановлено", - сказал Греф.

По его словам, с ликвидностью в российских рублях и в остальных валютах у БПС-Сбербанка проблем нет.

"Пока Национальный банк Беларуси не стабилизирует ситуацию и не начнет предоставлять необходимый объем ликвидности, я думаю, что все участники рынка будут испытывать там проблемы с ликвидностью", - сказал банкир.

В пресс-службе БПС-Сбербанка 11 сентября сообщили "Интерфаксу", что сохраняются все лимиты от материнского банка, а ликвидность БПС-Сбербанка "сбалансирована благодаря взвешенным действиям на финансовом рынке".

Ранее также сообщалось, что на межбанковском рынке в Беларуси с конца августа сохраняется жесткий дефицит ликвидности, связанный с временным мораторием на доступ банков к постоянно доступным инструментам поддержки ликвидности со стороны Нацбанка, который стремится снизить давление на валютный рынок на фоне массовых народных протестов в период после выборов президента, прошедших 9 августа.

БПС-Сбербанк входит в число системообразующих банков Беларуси. В конце августа банк, наряду с некоторыми другими белорусскими банками, приостановил потребительское кредитование.
 
 
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Дочерний банк Сбербанка в Беларуси (БПС-Сбербанк), как и все участники рынка, испытывает проблемы с ликвидностью в белорусских рублях, сообщил глава Сбербанка...
 
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