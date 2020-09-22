







"У нас есть проблемы с ликвидностью в национальной валюте - белорусском рубле, как и у всего рынка, потому что фактически Национальный банк сегодня прекратил предоставлять ликвидность, и кредитование в национальной валюте приостановлено", - сказал Греф.





По его словам, с ликвидностью в российских рублях и в остальных валютах у БПС-Сбербанка проблем нет.





"Пока Национальный банк Беларуси не стабилизирует ситуацию и не начнет предоставлять необходимый объем ликвидности, я думаю, что все участники рынка будут испытывать там проблемы с ликвидностью", - сказал банкир.





"Интерфаксу" , что сохраняются все лимиты от материнского банка, а ликвидность БПС-Сбербанка "сбалансирована благодаря взвешенным действиям на финансовом рынке". В пресс-службе БПС-Сбербанка 11 сентября сообщили, что сохраняются все лимиты от материнского банка, а ликвидность БПС-Сбербанка "сбалансирована благодаря взвешенным действиям на финансовом рынке".





Ранее также сообщалось, что на межбанковском рынке в Беларуси с конца августа сохраняется жесткий дефицит ликвидности, связанный с временным мораторием на доступ банков к постоянно доступным инструментам поддержки ликвидности со стороны Нацбанка, который стремится снизить давление на валютный рынок на фоне массовых народных протестов в период после выборов президента, прошедших 9 августа.





БПС-Сбербанк входит в число системообразующих банков Беларуси. В конце августа банк, наряду с некоторыми другими белорусскими банками, приостановил потребительское кредитование.