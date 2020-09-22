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Греф пожаловался на нехватку рублей в белорусской "дочке" Сбербанка

22.09.2020 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская "дочка" Сбербанка испытывает проблемы с ликвидностью в белорусских рублях, сообщил журналистам во вторник глава Сбербанка России Герман Греф.

После резкого скачка курса доллара в Беларуси многие местные банки перестали выдавать потребительские кредиты. Среди них оказался и БПС-сбербанк. Причину этому пояснил глава головного офиса.

"У нас есть проблемы с ликвидность в национальной валюте, в белорусском рубле, как у всего рынка, потому что фактически Национальный банк сегодня прекратил предоставлять ликвидность", - сообщил Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом он отметил, что с ликвидностью в российских рублях и остальных волютах у финансовой организации проблем нет.
 
 
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Белорусская "дочка" Сбербанка испытывает проблемы с ликвидностью в белорусских рублях, сообщил журналистам во вторник глава Сбербанка России Герман Греф.
 
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