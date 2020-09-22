Защита Колесниковой до конца дня обжалует в Мингорсуде ее арест

Источник материала: АФН

Жалоба на заключение под стражу члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой до конца дня будет подана в Минский городской суд.

"У нас есть время для того, чтобы до конца рабочего дня подать жалобу", - сообщила адвокат Колесниковой Людмила Казак, которую цитирует ТАСС.

В понедельник суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении жалобы адвокатов на арест Колесниковой.