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Защита Колесниковой до конца дня обжалует в Мингорсуде ее арест
Источник материала: АФН
Жалоба на заключение под стражу члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой до конца дня будет подана в Минский городской суд.
"У нас есть время для того, чтобы до конца рабочего дня подать жалобу", - сообщила адвокат Колесниковой Людмила Казак, которую цитирует ТАСС.
В понедельник суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении жалобы адвокатов на арест Колесниковой.
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Жалоба на заключение под стражу члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой до конца дня будет подана в Минский городской...
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