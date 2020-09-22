|
Лукашенко назначил нового директора БелАЗа
22.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Приватизации в угоду иностранным инвесторам в Беларуси не будет. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко, согласовывая нового генерального директора БелАЗа. Им стал Сергей Никифорович, передает телеканал «МИР 24».
До этого он руководил одним из предприятий холдинга. Это флагман отечественной промышленности. Белорусские карьерные самосвалы занимают треть мировой горнодобывающей отрасли. Более 90% машин уходят на экспорт. Лукашенко отметил, что государство всегда будет поддерживать БелАЗ. Это белорусский бренд, и градообразующее предприятие.
Также Лукашенко назначил нового председателя Государственного комитета по имуществу. Перестановки и в министерстве финансов. У руководителя ведомства новые заместители.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Им стал Сергей Никифорович. До этого он руководил одним из предприятий холдинга.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)