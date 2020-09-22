Лукашенко назначил нового директора БелАЗа

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Приватизации в угоду иностранным инвесторам в Беларуси не будет. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко, согласовывая нового генерального директора БелАЗа. Им стал Сергей Никифорович, передает телеканал «МИР 24».

До этого он руководил одним из предприятий холдинга. Это флагман отечественной промышленности. Белорусские карьерные самосвалы занимают треть мировой горнодобывающей отрасли. Более 90% машин уходят на экспорт. Лукашенко отметил, что государство всегда будет поддерживать БелАЗ. Это белорусский бренд, и градообразующее предприятие.

«Вы – среди трех-четырех предприятий в мире, и надо отдать должное – БелАЗ до сих пор держит уровень и объемы рынка. И надо понимать, что за вами город. Нет БелАЗа – нет Жодино. Это что такое: забрать у людей то, что создавалось миллионами людей, и отдать одному инвестору? Мы выработали жестокий иммунитет к несправедливости. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, это уже без меня и, уверен, без вас», – отметил Лукашенко.

Также Лукашенко назначил нового председателя Государственного комитета по имуществу. Перестановки и в министерстве финансов. У руководителя ведомства новые заместители.