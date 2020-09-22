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Белорусская «дочка» «Сбербанка» имеет проблемы с ликвидностью в Беларуси

22.09.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дочерний банк российского «Сбербанка» — «БПС-Сбербанк» — испытывает проблемы с ликвидностью в Беларуси, сообщил председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.

Белорусская «дочка» «Сбербанка» имеет проблемы с ликвидностью в Беларуси

«У нас есть проблемы (в Беларуси) с ликвидностью в национальной валюте (в белорусском рубле), как у всего рынка, потому что фактически Национальный банк сегодня прекратил предоставлять ликвидность и кредитование в национальной валюте остановлено», — пояснил топ-менеджер 22 сентября в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, с ликвидностью в российских рублях и иных валютах у «БПС-Сбербанка» проблем нет.

«Однако с белорусскими рублями есть проблемы у всех участников рынка, и пока Национальный банк Беларуси не стабилизирует ситуацию, не начнет предоставлять необходимый объем ликвидности, я думаю, что все участники рынка будут испытывать там проблемы с ликвидностью», — заявил Греф.

Как сообщалось, Национальный банк Беларуси приостановил предоставление банкам рублевых ресурсов в рамках постоянно доступных операций поддержки ликвидности в третьей декаде августа.

«В последнее время на фоне роста дефицита ликвидности в банковской системе наблюдается достаточно существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок», — пояснял регулятор свое решение.

В связи с этим было принято решение о временном приостановлении постоянно доступных операций поддержки ликвидности с 24 августа по 15 сентября, которое 14 сентября пролонгировано до 13 октября. Решение о продлении срока направлено на закрепление тенденций по стабилизации ситуации на финансовом рынке, пояснил Нацбанк.

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В банковской системе дефицит рублевой ликвидности возник после президентских выборов, которые прошли 9 августа. По словам представителей банковского сектора, после выборов в стране на фоне политического кризиса усилились девальвационные ожидания и наблюдается повышенный спрос на рублевые кредиты со стороны населения.

«Это классическая история. Когда у населения возникают девальвационные ожидания, физлица забирают рублевые депозиты и берут рублевые кредиты. И то, и другое — для того, чтобы перейти в твердую валюту либо купить товары длительного пользования, которые из-за роста валютных курсов могут подорожать», — пояснил БелаПАН топ-менеджер одного из банков.

В связи с дефицитом рублевой ликвидности, который обусловлен оттоком депозитов и решениями Нацбанка по ограничению предоставления рублевой ликвидности, многие банки приостановили кредитование населения.

В августе о приостановке кредитования объявили «БПС-Сбербанк», «Банк БелВЭБ», «Белинвестбанк», «Альфа-Банк» (входят в первую десятку банков по величине активов). Решение приостановить или ограничить выдачу кредитов населению приняли также ряд средних банков («Технобанк», «БНБ-Банк», «Франсабанк»).

1 сентября приостановил выдачу населению жилищных кредитов и одновременно с этим с 5 до 15 дней увеличил срок рассмотрения заявок на выдачу потребительских кредитов «Беларусбанк». 8 сентября приостановили кредитование населения «Приорбанк» и «Идея Банк».

По мнению белорусских экономистов, меры Нацбанка по ограничению предоставления рублевой ликвидности направлены на то, чтобы снизить рублевое предложение и тем самым ослабить давление на валютный рынок. В августе на фоне политического кризиса в Беларуси наблюдался повышенный спрос на СКВ, который привел к росту курса иностранных валют на 8%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Дочерний банк российского «Сбербанка» — «БПС-Сбербанк» — испытывает проблемы с ликвидностью в Беларуси, сообщил председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.
 
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