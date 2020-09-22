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Биржа: доллар растет два дня подряд

22.09.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская валюта дорожает второй день подряд.

Биржа: доллар растет два дня подряд

Как свидетельствуют итоги торгов на БВФБ во вторник, 22 сентября, доллар добавил 0,0072 пункта — 2,5905 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты упали: евро на 0,0157 пункта — 3,0398 белорусского рубля, а российский рубль на 0,0003 пункта — 3,3975 белорусского рубля за 100 российских.

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Американская валюта дорожает второй день подряд.
 
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