Биржа: доллар растет два дня подряд

Американская валюта дорожает второй день подряд.





Как свидетельствуют итоги торгов на БВФБ во вторник, 22 сентября, доллар добавил 0,0072 пункта — 2,5905 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты упали: евро на 0,0157 пункта — 3,0398 белорусского рубля, а российский рубль на 0,0003 пункта — 3,3975 белорусского рубля за 100 российских.

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