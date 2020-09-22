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В массовой гибели слонов обвинили цианобактерии
Источник материала: Onliner
Летом мы рассказывали о сотнях слонов, которые
Они вызвали «цветение» и отравление воды в связи с продолжительной засухой. Тесты воды из источников, где обитали погибшие слоны, провели независимые лаборатории в Африке, США и Канаде. Они
Ученые склонны связывать появление цианобактерий в больших количествах с глобальным потеплением, аномальной жарой и суровыми засухами. В застоявшейся нагретой воде цианобактерии активно размножаются.
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Летом мы рассказывали о сотнях слонов, которые были найдены мертвыми в дельте реки Окаванго в Ботсване. Версия о браконьерстве тогда отпала сама собой: бивни у...
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