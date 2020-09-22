В массовой гибели слонов обвинили цианобактерии

Источник материала: Onliner

Летом мы рассказывали о сотнях слонов, которые были найдены мертвыми в дельте реки Окаванго в Ботсване. Версия о браконьерстве тогда отпала сама собой: бивни у животных были на месте. Загадочная причина массовой гибели слонов установлена. Власти Ботсваны обвиняют в произошедшем цианобактерии.

Они вызвали «цветение» и отравление воды в связи с продолжительной засухой. Тесты воды из источников, где обитали погибшие слоны, провели независимые лаборатории в Африке, США и Канаде. Они показали заражение цианобактериями и выделения опасных токсинов. Они, в свою очередь, привели к развитию болезней и гибели слонов.

Ученые склонны связывать появление цианобактерий в больших количествах с глобальным потеплением, аномальной жарой и суровыми засухами. В застоявшейся нагретой воде цианобактерии активно размножаются.