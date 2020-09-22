«Не женское поведение». Шесть вредных и сексистских установок, которые работают в нашей стране

Источник материала: Tut.by

Наш колумнист Анна Петрова впечатлена тем, что белорусок снова отправили домой, на кухню — во благо семьи или ради её создания. О том, как получилось, что в 2020-м с нами всё ещё говорят в таком тоне — её новая колонка.

Итак, двадцать первый век на дворе, а мы узнаем, что белоруски демонстрируют «не женское поведение», а также, что «стыдно смотреть на девушек/женщин-активисток, которые оголтело и с упоением визжат среди себе подобных. Так и хочется сказать: «Поберегите свои силы для семей, а если таковых нет — то для их создания» (речь идет о цитате пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. — Прим. редакции).

Мир давно изменился, а некоторые так и не заметили: застряли в прошлом и относятся к женщинам как к неполноценным членам общества. Снова навешивают на женщин роли, которые они не выбирали, а семью и детей представляют как единственное их предназначение.

Ну окей. Давайте снова пробежимся по установкам, которые сегодня и озвучивать стыдно, потому что они давно неактуальны.



Фрагмент обложки журнала The Guardian Weekly

Девочки не интересуются политикой

Давно доказано, что не бывает никакого «мужского» и «женского» мозга, а все различия между полами вызваны по большей части гендерной социализацией. Любые попытки сделать для девочек отдельный загончик, где вместо шахмат и математики будут царствовать вышивание и домоводство, искусственны и навязаны исключительно гендерными стереотипами. И в политике, и на руководящих должностях, и в прибыльном бизнесе женщин меньше, чем мужчин, не потому, что они «не интересуются», а потому что им труднее туда попасть.

Девочки не умеют защищать себя

Раньше детей воспитывали в духе «девочки не дерутся», а «мальчики должны быть мужиками и давать сдачи». В результате мы имеем то, что имеем: мужская агрессия легитимна, а женщины при необходимости самообороны просто впадают в ступор.

Современный подход такой: драться нельзя вообще никому — ни девочкам, ни мальчикам, потому что насилие — это не метод разрешения конфликта. Но при этом следует объяснять разницу между насилием и самообороной и учить себя защищать.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Девочки должны быть тихими и скромными

Все мы помним, что скромность украшает, это главный девиз нашего поколения сорок плюс. Почему это плохо? Потому что уже в детстве девочки чувствуют себя менее умными и способными, нежели мальчики. Потому что общество делает все для того, чтобы подбодрить и похвалить мальчиков, и указать их место девочкам. Потому что из мальчиков изначально растят спортсменов, космонавтов и президентов, а девочкам рассказывают, что главное в жизни — удачно выйти замуж. В результате для них нормально изначально не метить высоко, а довольствоваться ролью школьного аккомпаниатора.

Девочки должны быть хрупкими и нежными

Фраза «не женское поведение» отбрасывает нас в век так восемнадцатый, когда женщины были трепетными ланями, носили платья со шлейфами и падали в обмороки по любому поводу. Пытаясь загнать в женщин в определенный паттерн поведения, сделать их уступчивыми и смирными, мы тем самым объективируем их, лишаем права быть полноценным человеком, а не приложением к мужу, детям и кастрюлям.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Девочки — будущие матери

В последнее время все чаще стали появляться статьи о материнстве, в котором женщина чувствует себя несчастной. Психологи говорят: это связано с тем, что нам долгие годы рассказывали о радостях родительства, умалчивая о проблемах, которые ждут молодую мать на пути воспитания новой личности.

Кроме того, эта попытка заострить внимание женщины на детях, отвлекает ее от главного — от себя, главного человека в собственной жизни. Только сама женщина решает, как ей строить свою жизнь, в какой сфере делать карьеру, заводить ли семью, сколько и когда рожать детей, и рожать ли вообще.

Девочки — будущие жены

Отличный способ проверить, нет ли в высказывании сексизма, — попробовать его отзеркалить. Например, мужчины должны не в политику лезть, а подумать о своем главном предназначении — быть мужем, сохранять семью. Красиво, правда?

Кстати, видели статистику по разводам в нашей стране? Давно пора признать, что замужество — не такая уж выгодная затея. К тому же часто сопряженная с брошенной учебой, отказом от успешной карьеры и убитой самооценкой.

Конечно, это не правило, которое работает в 100% случаев, хватает семей, где женщина востребована во всех сферах, где ей хотелось бы реализоваться.

Но значит ли это, что замужество нужно поставить среди главных приоритетов своей жизни? Ведь если кто и соберется замуж, то уж точно по любви, а не велению министерства.

Берегите себя.

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