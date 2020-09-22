Источник материала: Sputnik Беларусь

Небо над Сахарой (так поэтично называют полигон под Брестом) ранним утром во вторник чистое и ясное, и первым в воздух поднимается беспилотник. Так начинается вторая активная фаза учения "Славянское братство-2020". Согласно легенде маневров, разведчики должны обнаружить и блокировать террористические формирования и не позволить им получить резерв. Как это происходит "вживую", читайте в репортаже корреспондента Sputnik Станислава Андросика.

Воздушный бой и десантирование

В районе активных действий боевиков военные объявляют бесполетную воздушную зону. Это значит, что для обеспечения прикрытия с небо белорусскому истребителю Су-30СМ предстоит вступить в бой с "вражеским" F-15. Правда, в роли самолета условного врага выступает наш МиГ-29. С земли журналистам и обычным людям может показаться, что самолеты просто кружат над полигоном, но все фигуры высшего пилотажа, а по сути филигранного управления многотонных машин, не что иное, как дуэль в небе.

После того, как наш пилот "победил" условного врага, в небе над полигоном появляется транспортный ИЛ-76. С высоты 2100 метров десантируются 26 разведчиков из передовой группы. На земле в бой вступают 11 белорусских и 15 российских десантников. Вместе с ними работает и авианаводчик, в задачу которого входит наведение штурмовой авиации.

© Sputnik / Виктор Толочко Имитация воздушного боя в небе над полигоном

Звено Як-130, получив целеуказание, уничтожает живую силу противника, имитируя бомбометание, а также используя пушку, выполняя маневр "штурмовой круг". После того, как плацдарм для высадки основных сил десанта зачищен, в небе появляется цепочка ИЛ-76. Все пять транспортных бортов проходят на высоте в 600 метров с интервалом в две минуты при этом скорость полета составляет до 350 километров час. Первый борт доставил в район боевых действий три боевые машины десанта, которые высадились с помощью специальных бесплатформенных систем на парашютах с несколькими куполами.

© Sputnik / Виктор Толочко Десантирование техники из "транспортника"

Следом за техникой в небе появляются ровные белые грибки парашютов, с каждого ИЛ-76 прыгают корабельные группы десанта из 40 бойцов. Интересно, что десантники "шагают в пустоту" с интервалом в 0,7 секунды, а в бой они вступают еще в небе, открыв огонь по "террористам".

© Sputnik / Виктор Толочко Десантники вели огонь по "противнику" еще в воздухе - до приземления

Российские десантники экипированы новейшей системой "Ратник", которая объединяет в себе систему связи, защиты, наблюдения и прицеливания. Вооружены союзники современными автоматами АК-12.

© Sputnik / Виктор Толочко Стрельба на учениях ведется холостыми патронами - об этом свидетельствует специальная насадка на стволе автомата

На земле десантники быстро собираются в подразделения и выдвигаются в боевом порядке к месту, где блокированы уцелевшие террористы. После этого белорусские и российские военные успешно завершают начатое и уничтожают резервы "боевиков".

Задачи будут успешно выполнены

Командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков не скрывал хорошего настроения и впечатлений от увиденного. Правда, журналистов он на всякий случай предупредил, что учения были запланированы давно и вообще "Славянское братство" проходит уже в пятый раз.

По его словам, сегодня мы наблюдали десантирование разведывательных подразделений. Они грамотно действовали в воздухе и выполнили задачи непосредственно на площадке приземления.

"Учение продолжается, поставленная задача будет успешно выполнена", - коротко охарактеризовал маневры Сердюков.

© Sputnik / Виктор Толочко Командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков доволен ходом маневров

Союзный уровень понимания

В самой гуще событий условного боя оказался гвардии лейтенант белорусской армии Денис Хурсин, уже после маневров он заверил журналистов, что учения проходят на высоком уровне взаимопонимания с россиянами.

© Sputnik / Виктор Толочко Белорус Денис Хурсин говорит о том, что с российских десантников понимает с полуслова

"Сегодня стояла задача произвести десантирование, занять рубеж и отразить нападение противника", - пояснил он происходящее.

По его словам, все получилось благодаря высокому уровню взаимодействия "с нашими союзниками - Россией".

© Sputnik / Виктор Толочко К месту ликвидации условного противника выдвигается техника

"Все зависит от связи, она у нас налажена с россиянами и все получалось на высоком уровне. Мы, как братья, все понимали друг друга с полуслова", - отметил гвардии лейтенант.

Хурсин подчеркнул, что за неделю учений почувствовал настоящее славянское братство: " Есть взаимовыручка между народами. Мы друг другу помогаем. Я знаю, что они нам помогут в любой ситуации.

Без разногласий

Десант в ходе учений использует новейшие образцы вооружений, и гвардии младший сержант российской армии Антон Пономарев с гордостью демонстрирует свой АК-12. По его словам, с новым автоматом десантники стреляют дальше, лучше, кучнее. Все это благодаря новому прицелу и удобной конфигурации приклада.

© Sputnik / Виктор Толочко Российский десантник Антон Пономарев вооружен новеньким АК-12

Военнослужащий совместную работу с белорусскими десантниками называет "бодрой" и главное, ему нравится, что все понимают друг друга.

"Думал, будет маленько разногласий, но нет, находим общий язык и работаем сообща", - подытожил российский десантник.

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