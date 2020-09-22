Источник материала: Ежедневник

Светлана Тихановская завершила визит в Брюссель, где выступила перед главами МИД Евросоюза, встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и выступила перед евродепутатами.

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская договорилась о предоставлении республике пакета помощи.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тихановская договорилась с Евросоюзом о пакете помощи Беларуси Светлана Тихановская завершила визит в Брюссель, где выступила перед главами МИД Евросоюза, встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и выступила перед...

«Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен», - сообщает пресс-служба экс-кандидата в президенты.