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Тихановская договорилась с Евросоюзом о пакете помощи Беларуси
22.09.2020 14:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Светлана Тихановская завершила визит в Брюссель, где выступила перед главами МИД Евросоюза, встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и выступила перед евродепутатами.
Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская договорилась о предоставлении республике пакета помощи.«Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен», - сообщает пресс-служба экс-кандидата в президенты.
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Светлана Тихановская завершила визит в Брюссель, где выступила перед главами МИД Евросоюза, встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и выступила перед...
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