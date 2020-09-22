Никита Михалков о протестах в Беларуси: это компьютерная графика

Источник материала: Ежедневник

Российский режиссер и актер Никита Михалков назвал видео с протестов в Минске «компьютерной графикой».

Об этом он рассказал в одном из выпусков своего видеоблога, который получил распространение в Сети.

Свой вывод о том, что фото с митингов в Беларуси являются компьютерной графикой, он сделал на основании промежутков между ногами митингующих.

«Теперь более изощренная вещь. Это я вам говорю как профессионал. Вы можете мне поверить. Вот видите эту фотографию? Какое море людей. Посмотрите! А теперь обратите внимание на просвет первых рядов — между друг другом и между ногами. Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет. Его не может быть. Там должно быть все забито: вторым, третьим, пятым рядом внизу. Видите, его нет? Это чистая абсолютно компьютерная графика», — заявил Михалков.

Вот это фото:



