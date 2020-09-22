«Ситуацию переломит не улица. Ситуацию переломит экономика»

«Народной Воли». Максим Богрецов отвечает на вопросы





– После тотальных арестов знамя штаба Бабарико и Координационного совета поднято – и это радует.









– Оно и не падало – вы же видите, какой подъем у гражданского общества.





– Сначала о личном. Зачем вы оставили свою ответственную, но совершенно нормальную жизнь топ-менеджера в знаменитой международной компании и ввергли себя в хаос и бесправие белорусской политической реальности?





– Меня не первый раз об этом спрашивают. Это не «зачем», это «почему». Наши выборы и ситуация сразу после них поставила всех, и меня в том числе, перед выбором: либо делаешь для свободы всё, что можешь, либо потом всю жизнь мучаешься из-за больной совести. Но для меня нет вариантов: надо восстанавливать справедливость. И я уверен, что у нас всё получится, мы победим. А пока надо работать.





– То есть сейчас это ваша миссия?





– Пожалуй, так. При этом люди со стороны очень любят спрашивать про деньги: кто нам платит? Отвечу шуткой, которая родилась среди волонтеров: «За деньги так не работают». Семь дней в неделю сутками напролет. По цепочке полномочия одного из руководителей Координационного совета достались мне. И так будет продолжаться и дальше: в случае необходимости обязательно найдется человек, который встанет на место координатора.





– Протесты продолжаются полтора месяца, но система по большому счету несильно пошатнулась. Хотя ее моральные издержки, конечно, колоссальные. Что делать?





– Лукашенко 26 лет строил монолитную вертикаль власти. Она не очень эффективно управляет экономикой, но зато хорошо умеет запугивать граждан, заставляя многих исполнять приказы, игнорируя закон. Поэтому к людям, работающим в системе, надо относиться где-то с пониманием, где-то с сожалением. Я думаю, многие из них, особенно люди с высшим юридическим образованием, которые шли в систему, чтобы защищать закон, испытывают сейчас раздвоение личности, им сейчас даже намного тяжелее, чем нам. На них оказывается грандиозное давление, они вынуждены идти на сделку с совестью, хотя, уверен, понимают, что будущее все равно за нами, за правдой. Только интересно, что они потом будут объяснять своим детям, когда мы уже вовсю будем строить свободное общество… Да, пока вертикаль работает так, как задумывалось. Но сейчас она столкнулась с таким уровнем общественного креатива, что ее представители, несомненно, растеряны. И чем, к ме грубой силы, они еще могут ответить?





– Вот провели концерт в «Минск-Арене»…





– Если это пример провластного креатива, то далеко на этом тракторе не уедешь.





– Сколько, как вы думаете, продолжатся воскресные марши? До ноябрьских холодов?





– Столько, сколько будет нужно. Кстати говоря, выход на марш прежде всего нужен нам самим. Это не только желание показать власти, какое нас, протестующих, огромное количество. Мне, например, марш дает заряд на всю следующую неделю. Но в реальности ситуацию, конечно, переломит не улица. Ситуацию переломит экономика. К сожалению, сейчас благодаря власти мы твердым шагом движемся ко дну. И наступит момент, когда в него, в дно, упремся. Вот тут-то власти и придется сесть за стол переговоров, чтобы решать, как жить дальше. Смотрите, их риторика все же потихоньку меняется.





– Из последних речей Лукашенко я как раз поняла, что Конституцию будут менять аж до следующих выборов, до 2025 года.





– До 2025 года времени ни у кого сейчас нет. И денег тоже. Вот эти 1,5 миллиарда, которые получил Лукашенко от России, – миллиард в этом году, половинка в следующем – хватит только на то, чтобы обслужить уже существующие долги. И, может быть, чтобы как-то расплатиться с силовиками за сверхурочные. Экономика сейчас как раз очень быстро деградирует, деньги мгновенно проедаются.





– А какая тактика на ближайшее время у вас как у одного из руководителей Координационного совета? Кроме того, что теперь именно вы поведете нашу воскресную колонну…





– Колонна идет сама по себе, я по возможности, конечно, участвую, но основная работа происходит в другом направлении: формируются коллективы, общественные объединения, с которыми мы попытаемся пройти через формальную регистрацию. Вообще очень много работы происходит снизу вверх: вы же видите, сейчас в каждом дворе, в каждом трудовом коллективе люди самоорганизуются. Это будет продолжаться, а мы будем выполнять координационно-консолидирующую роль, чтобы можно было результаты предъявить всему обществу. Наверное, какие-то формы будут меняться, но в песок уже ничего не уйдет. Невозможно заставить людей забыть то, что происходило в августе. И ведь власть не особо старается. Вы подумайте, в прошедшие выходные (за субботу и воскресенье) опять арестовано более полутысячи граждан. Всех возрастов и положений, не разбираясь.





– А как вам следует себя вести, чтобы как можно дольше остаться на свободе, вы продумали?





– Для того чтобы на это точно реагировать, надо понимать, как у начальников работает голова. А для меня это пока черный ящик. Я не представляю, как с точки зрения чести и присяги люди выполняли приказы о насилии. Также я не понимаю, как можно продолжать заниматься такими глупостями, как задерживать людей за мирные выступления. У меня в голове это не укладывается, это нелогично. И совершенно очевидно, что люди, принимающие эти решения, не из экономического и не из политического блока, а из самого-самого агрессивного, экстремального силового блока власти. Потому что если бы думали об экономике, то пытались бы вернуться к созиданию. Но этого не происходит.





– В стране назначен новый премьер-министр, он что, не участвует в управлении страной?





– Я его голоса не слышу. Значит, у него сейчас нет права голоса. Он же не может не видеть сигналов из той же банковской системы: что происходит с кредитами и со всем остальным… Это же достаточно очевидно.





– Контрпропаганда на БТ пытается внушить мысль, что это как раз наши воскресные марши нанесли непоправимый урон экономике, называет какие-то немыслимые сотни тысяч долларов. Хм, в чем же урон? Нет даже ни одной мусорки, перевернутой после маршей.





– Главный урон нанесла власть, которая фальсифицировала выборы. Передергивание и перекладывание ответственности на других неуместно. Хотя это нетрудно делать, пока в руках такой рупор, как ТВ. Но как только этого рупора не будет, история все расставит на свои места. Вообще телевидение как источник информации постепенно теряет свои позиции во всем мире, а благодаря тому низкому качеству, которое есть у информационного блока на Белорусском телевидении, у нас этот процесс весьма ускорится. Аудитория у БТ быстро уменьшается. Не думаю, что наша молодежь вообще когда-то включают телевизор. А молодежь – это именно самые экономически активные, самые перспективные с точки зрения налогов люди. Никто, кроме них, по большому счету экономику в будущем не запустит.





– А как будем реагировать на инаугурацию? Лукашенко ведь, по всей видимости, ее проведет.





– Я так далеко не загадываю. Но в любом случае должен сказать, что, хотя легитимности у Лукашенко нет, его предыдущий президентский срок продолжается до дня инаугурации. И если она все-таки произойдет, то поставим еще одну птичку в графе о насильственном захвате и удержании власти. Профессионалы, конечно, дадут этому свою оценку. Правовой дефолт ведет к экономическому и далее к социальному дефолту. Вы же понимаете, это невозможно игнорировать бесконечно: когда все разваливается в государстве, то рано или поздно придется с этим разбираться. Все причины развала, конечно, можно попытаться повесить на людей, которые выходят на улицы: у них украли голоса, потом избили, а теперь давайте еще с них спросим за экономику. Но в долгосрочной перспективе государство в таком режиме существовать не сможет.





– Так все-таки что должно произойти, чтобы Лукашенко наконец произнес фразу «Я ухожу»?





– Два фактора давят на это с разных сторон: гражданский протест и экономика. За президентским креслом Лукашенко сейчас всего две вещи: хорошо построенный и прикормленный силовой блок, а также блок административный, выстроенный так, чтобы можно было игнорировать любой закон. Администрация фокусируется только на приказах сверху. Да, швы власти трещат, но она пока держится. Но стул не может держаться на двух ножках.





– Многие диктаторы сидели на таком стуле по 30–40 лет.





– Кто-то платил за это, деньги откуда-то должны браться. Давайте не забывать, что у нас были большие преференции от России, что многие бизнесмены готовы были идти на компромисс с властью. Но сейчас этого нет, и страна начинает сильно дрейфовать в сторону Северной Кореи, особенно после слов Лукашенко о закрытии границ. Но мы живем в Европе и, конечно, не станем этого терпеть.