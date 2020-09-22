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Венедиктов: Лукашенко и Путин обсуждали судьбу Бабарико
Источник материала: Партизан
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов уверен, что на переговорах в Сочи 14 сентября Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали судьбу бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико.
Об этом он заявил в эфире передачи «
"Я думаю, что судьба Бабарико и судьба его товарищей стояла отдельным пунктом в переговорах Путина и Лукашенко. То есть я не думаю, я знаю. Я не знаю результат. Но мы его увидим", — сказал Венедиктов.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал
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Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов уверен, что на переговорах в Сочи 14 сентября Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали судьбу...
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