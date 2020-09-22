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Доллар снова подорожал
Источник материала: Партизан
Уже 16-й раз подряд белорусский рубль подорожал к валютной корзине, значение которой опустилось до минимума за 32 дня, благодаря ослаблению евро и российского рубля.
Весь сентябрь белорусский рубль укрепляется к валютной корзине. С начала месяца её стоимость упала уже на 4,28%. Но сегодня она снизилась всего на 0,03%.
Курс доллара вырос на 0,0072 BYN до 2,5905 BYN/USD. Доллар дорожает второй день.
Объём торгов американской валютой во вторник упал до 16,5 млн. USD. Это в четыре раза меньше, чем было в минувшую пятницу.
С начала месяца доллар подешевел на 0,0643 BYN, но по итогам августа рост был в 3,4 раза больше — 0,2173 BYN.
Курс евро упал на 0,0157 BYN до 3,0398 BYN/EUR.
С начала сентября евровалюта подешевела ровно на 0,1200 BYN, а в августе рост курса евро составил 0,2608 BYN.
Курс российского рубля опустился лишь на 0,0003 BYN до 3,3975 BYN/100 RUB — минимума за 32 дня. Российский рубль дешевеет уже седьмые торги подряд на общую сумму 0,0733 BYN, а с начала месяца уже 0,1994 BYN.
В августе сотня российских рублей подорожала на 0,2813 BYN.
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