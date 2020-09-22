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Доллар снова подорожал

22.09.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уже 16-й раз подряд белорусский рубль подорожал к валютной корзине, значение которой опустилось до минимума за 32 дня, благодаря ослаблению евро и российского рубля.

Весь сентябрь белорусский рубль укрепляется к валютной корзине. С начала месяца её стоимость упала уже на 4,28%. Но сегодня она снизилась всего на 0,03%. 

Курс доллара вырос на 0,0072 BYN до 2,5905 BYN/USD. Доллар дорожает второй день.

Объём торгов американской валютой во вторник упал до 16,5 млн. USD. Это в четыре раза меньше, чем было в минувшую пятницу.

С начала месяца доллар подешевел на 0,0643 BYN, но по итогам августа рост был в 3,4 раза больше — 0,2173 BYN.

Курс евро упал на 0,0157 BYN до 3,0398 BYN/EUR.

С начала сентября евровалюта подешевела ровно на 0,1200 BYN, а в августе рост курса евро составил 0,2608 BYN.

Курс российского рубля опустился лишь на 0,0003 BYN до 3,3975 BYN/100 RUB — минимума за 32 дня. Российский рубль дешевеет уже седьмые торги подряд на общую сумму 0,0733 BYN, а с начала месяца уже 0,1994 BYN.

В августе сотня российских рублей подорожала на 0,2813 BYN.


Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра вырос на 23 копейки до 76,2711 российских рублей — максимума за 5 месяцев. 

Официальный курс евро упал на 53 копейки до 89,4813 российских рублей и покинул максимум за 4 года и 8 месяцев. 

Напомним, что исторического максимума официальный курс евро достиг 22 января 2016 года — 91,1814 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Уже 16-й раз подряд белорусский рубль подорожал к валютной корзине, значение которой опустилось до минимума за 32 дня, благодаря ослаблению евро и российского рубля.
 
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