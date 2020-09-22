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Польша открыла границу для белорусов, но сохранила карантин

22.09.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

С 22 сентября белорусы с шенгенскими и национальными польскими визами могут въезжать в Польшу независимо от цели поездки.

Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на советника посольства Польши в Беларуси Аркадиуша Клембека.

«Единственное, что сохранена необходимости 10-дневного карантина из-за пандемии COVID-19», — отметил Клембек.

Как следует из сообщения на сайте Польской пограничной службы, белорусско-польскую границу можно сейчас пересечь в трех пунктах пропуска — Кузнице, Бобровниках и Тересполе.

 
 
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С 22 сентября белорусы с шенгенскими и национальными польскими визами могут въезжать в Польшу независимо от цели поездки.
 
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