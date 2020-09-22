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Боррель готов ехать в Минск, но Лукашенко против
Источник материала: АФН
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что готов ехать в Минск, чтобы способствовать прогрессу в урегулировании кризиса в Беларуси, однако Лукашенко отказывается от взаимодействия с ЕС.
"Я готов поехать в Минск, если это будет способствовать прогрессу. До сих пор Лукашенко отказывался взаимодействовать с Евросоюзом на любом уровне", - написал Боррель в своем блоге во вторник, передает ТАСС.
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что готов ехать в Минск, чтобы способствовать прогрессу в урегулировании кризиса в Беларуси, однако Лукашенко...
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