Боррель готов ехать в Минск, но Лукашенко против

Источник материала: АФН

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что готов ехать в Минск, чтобы способствовать прогрессу в урегулировании кризиса в Беларуси, однако Лукашенко отказывается от взаимодействия с ЕС.

"Я готов поехать в Минск, если это будет способствовать прогрессу. До сих пор Лукашенко отказывался взаимодействовать с Евросоюзом на любом уровне", - написал Боррель в своем блоге во вторник, передает ТАСС.