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«Белавиа» начнет полеты в Москву с 30 сентября

22.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Авиакомпания «Белавиа» начнет полеты в Москву с 30 сентября, рейсы будут осуществляться по средам один раз в неделю в аэропорт Домодедово, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Рейсы «Белавиа» из Минска в Москву начнут осуществляться с 30 сентября один раз в неделю, по средам. С российской стороны нашей авиакомпанией получено разрешение на один этот рейс в Домодедово», – приводит агентство слова представителя компании.

Напомним, ранее стало известно, что Россия с 21 сентября возобновляет авиационное сообщение с Казахстаном, Кыргызстаном и Беларусью.



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Теги: Минск
 
 
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Рейсы будут осуществляться один раз в неделю в аэропорт Домодедово.
 
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