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«Белавиа» начнет полеты в Москву с 30 сентября
22.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Авиакомпания «Белавиа» начнет полеты в Москву с 30 сентября, рейсы будут осуществляться по средам один раз в неделю в аэропорт Домодедово, передает
Напомним, ранее стало известно, что
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Рейсы будут осуществляться один раз в неделю в аэропорт Домодедово.
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