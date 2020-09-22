Источник материала: Mir24.TV Belarus

Авиакомпания «Белавиа» начнет полеты в Москву с 30 сентября, рейсы будут осуществляться по средам один раз в неделю в аэропорт Домодедово, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Рейсы «Белавиа» из Минска в Москву начнут осуществляться с 30 сентября один раз в неделю, по средам. С российской стороны нашей авиакомпанией получено разрешение на один этот рейс в Домодедово», – приводит агентство слова представителя компании.