Боррель готов приехать в Минск для урегулирования кризиса в стране

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель готов приехать в Минск, чтобы способствовать прогрессу в урегулировании кризиса в стране, но Лукашенко отказывается взаимодействовать с Евросоюзом.

Как написал Боррель сегодня в своем блоге на сайте Европейской службы внешних действий, «я готов приехать в Минск, если это будет способствовать прогрессу. До сих пор Лукашенко отказывался взаимодействовать с Европейским союзом на любом уровне».

Боррель подчеркнул, что Беларуси необходим национальный диалог для выхода из сложившейся ситуации, в котором должен полноценно участвовать и Координационный совет.

«В связи с неизбежной попыткой Лукашенко организовать псевдоинаугурацию (возможно, уже на этой неделе) пришло время для ЕС назвать вещи своими именами: Лукашенко потерял всякую легитимность, — заявил глава европейской дипломатии. — Лучший выход из кризиса политической легитимности, такого как в Беларуси, — это организовать заслуживающие доверия выборы, чтобы люди могли свободно выбирать своего президента и, следовательно, будущее своей страны».

По словам Борреля, белорусские власти отказываются от диалога с Координационным советом и от международного посредничества через ОБСЕ.

«Несмотря на эту прискорбную позицию, мы должны продолжить изучение любых возможностей, — считает он. — По этой причине я приветствую и поддерживаю запуск Московского механизма ОБСЕ для проведения экспертной миссии по установлению фактов предполагаемых нарушений прав человека. Мы также поддерживаем предложение нынешнего и будущего председателя ОБСЕ, Албании и Швеции, поехать в Минск».

Боррель отметил, что ЕС продолжает работу над санкциями. «Подготовлен список из примерно 40 имен и организаций, нацеленный на тех, кто несет ответственность за фальсификации выборов, подавление мирных протестов и жестокость со стороны государства, — сообщил он. — К сожалению, санкции еще не приняты, поскольку для этого требуется консенсус и одно государство — член ЕС не было готово присоединиться».

Боррель отметил, что данный вопрос будет обсуждаться на предстоящем заседании Европейского совета.

«Я ясно дал понять, что мы обязаны принять эти санкции. Это вопрос нашего авторитета», — подчеркнул глава европейской дипломатии.