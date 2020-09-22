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Сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна вновь отправили под арест

22.09.2020 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сопредседателя стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Анатолия Бокуна осудили на 25 суток ареста.

Сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна вновь отправили под арест

Как сообщили БелаПАН в стачкоме, суд состоялся вечером 21 сентября. Бокун получил наказания по двум административным статьям — «за неповиновение милиции» во время акции 21 сентября возле 4-го рудоуправление в поддержку шахтера Олега Кудёлки, а также за «участие в несанкционированном шествии 20 сентября».

24 августа Бокуна задержали и оштрафовали на 25 базовых величин (675 рублей) за участие в несанкционированном мероприятии. 31 августа он вновь был задержан и осужден на 15 суток административного ареста по аналогичному обвинению.

Анатолий Бокун работал механиком отделения сгущения сильвинитовой обогатительной фабрики первого рудоуправления. Администрация ОАО «Беларуськалий» уволила его «за нарушение трудовой дисциплины, потому что он не ходил на работу без уважительной причины». Увольнение Бокуна в стачкоме расценивают как репрессии.

 
 
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Сопредседателя стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Анатолия Бокуна осудили на 25 суток ареста.
 
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