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Актеры Гродненского драмтеатра остановили спектакль, узнав о задержании своих коллег
Источник материала: Навiны
Вечером 20 сентября в Гродненском областном драматическом театре давали «Очень простую историю». Однако спектакль не был доигран, так как актеры узнали о задержании своих коллег — заслуженного артиста Беларуси Сергея Куриленко и его супруги актрисы Валентины Харитоновой.
В драмтеатре Гродно Куриленко и Харитонова работают уже более сорока лет. В минувшее воскресенье они вышли в город погулять, в это время проходил
Когда их коллеги в театре узнали о задержании, то поняли, что не смогут доиграть спектакль, так как были сильно взволнованы и шокированы этой новостью. Актер Игорь Уланов вышел на сцену и объяснил зрителям причину, по которой они вынужден прервать спектакль. Зрители поддержали решение актеров долгими аплодисментами.
На следующий день директор театра Игорь Гедич потребовал от актеров, задействованных в воскресном вечернем спектакле, писать объяснительные, пригрозив, что те, кто не напишет, будут уволены. Известно, что отказались писать Василий Минич и Наталья Леонова.
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«Я думаю, что политизация тетра недопустима. Неуважение к зрителю тоже недопустимо. Стоит перед зрителями попросить прощения. К сожалению, люди пришли, а мы не смогли дать им то, на что они рассчитывали», — сказал Игорь Гедич.
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Вечером 20 сентября в Гродненском областном драматическом театре давали «Очень простую историю». Однако спектакль не был доигран, так как актеры узнали о...
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