Актеры Гродненского драмтеатра остановили спектакль, узнав о задержании своих коллег

Вечером 20 сентября в Гродненском областном драматическом театре давали «Очень простую историю». Однако спектакль не был доигран, так как актеры узнали о задержании своих коллег — заслуженного артиста Беларуси Сергея Куриленко и его супруги актрисы Валентины Харитоновой.



Фото drama.grodno.by

В драмтеатре Гродно Куриленко и Харитонова работают уже более сорока лет. В минувшее воскресенье они вышли в город погулять, в это время проходил Марш солидарности . Актерскую пару тоже задержали .

Когда их коллеги в театре узнали о задержании, то поняли, что не смогут доиграть спектакль, так как были сильно взволнованы и шокированы этой новостью. Актер Игорь Уланов вышел на сцену и объяснил зрителям причину, по которой они вынужден прервать спектакль. Зрители поддержали решение актеров долгими аплодисментами.

На следующий день директор театра Игорь Гедич потребовал от актеров, задействованных в воскресном вечернем спектакле, писать объяснительные, пригрозив, что те, кто не напишет, будут уволены. Известно, что отказались писать Василий Минич и Наталья Леонова.

В комментарии для БелаПАН Игорь Гедич заявил, что ситуация будет решаться в рамках нормативно-правового поля и Трудового кодекса.

«Я думаю, что политизация тетра недопустима. Неуважение к зрителю тоже недопустимо. Стоит перед зрителями попросить прощения. К сожалению, люди пришли, а мы не смогли дать им то, на что они рассчитывали», — сказал Игорь Гедич.