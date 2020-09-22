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Военные Беларуси и РФ тренируются отражать агрессию в меняющейся обстановке

22.09.2020 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Второй этап белорусско-российских учений «Славянское братство — 2020» в Брестской области начался 22 сентября, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Военные Беларуси и РФ тренируются отражать агрессию в меняющейся обстановке

В течение четырех дней планируется отработать «вопросы управления войсками при отражении вооруженной агрессии в условиях быстро меняющейся обстановки», а также вопросы «организации взаимодействия и всестороннего обеспечения».

«Сегодня предусматривается работа сводной белорусско-российской тактической группы по освобождению гидротехнического узла, захваченного условным противником, — сообщили в военном ведомстве. — Тактические действия сводной группы включают десантирование парашютным и посадочным способом, преодоление участка реки на боевой технике».

От Вооруженных сил Беларуси к маневрам привлечены воинские части и подразделения 6-й и 11-й отдельных механизированных бригад Западного оперативного командования, которые базируются в Гродно и Слониме соответственно, 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций (Брест), 116-й штурмовой авиабазы (Лида), 50-й смешанной авиабазы (Мачулищи), пушечного самоходного артиллерийского дивизиона 51-й артиллерийской бригады (Осиповичи) и реактивного артиллерийского дивизиона 336-й реактивной артбригады (Минск).

С российской стороны участвуют части и подразделения батальонной тактической группы 217-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии (Иваново), батальонной тактической группы 137-го парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии (Рязань), авиации Военно-космических сил России.

В учениях задействовано более 500 единиц боевой техники, в том числе около 90 танков, 350 боевых бронированных машин, свыше 130 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

За одним из эпизодов маневров, которые проходят на полигоне 38-й бригады в Брестской области, 22 сентября наблюдали иностранные военные дипломаты, аккредитованные при Минобороны Беларуси.

Военные Беларуси и РФ тренируются отражать агрессию в меняющейся обстановке

Они смогли видеть, как действуют войска, происходит десантирование, захват и удержание плацдарма для контрнаступления в целях восстановления первоначального положения, а также как работает авиационная поддержка.

Пресс-служба Минобороны сообщает, что накануне государствам — участникам ОБСЕ была направлена информация об учениях, «несмотря на то что по своим параметрам данное учение не подлежит уведомлению».

«Информация была представлена как жест доброй воли в интересах обеспечения транспарентности военной деятельности, проводимой на территории нашего государства», — подчеркнули в военном ведомстве.

Учения «Славянское братство — 2020» начались 14 сентября. Эти маневры проходят ежегодно с 2015 года поочередно на территории Беларуси, России и Сербии при участии военнослужащих упомянутых стран. Однако в нынешнем году Сербия от них отказалась из-за принятого сербским правительством 9 сентября решения приостановить участие во всех совместных военных маневрах и операциях на шесть месяцев.

Такое решение, как заявлял министр обороны Сербии Александр Вулин, было принято вследствие «ужасного и незаслуженного давления со стороны Европейского союза», потребовавшего отказаться от совместных военных учений с Беларусью.

 

Фото Минобороны

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Второй этап белорусско-российских учений «Славянское братство — 2020» в Брестской области начался 22 сентября, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
 
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