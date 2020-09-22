«Мы — против насилия». Преподаватели БГМУ поддержали студентов

Вслед за преподавателями Минского государственного лингвистического университета видеообращение в поддержку своих студентов записали работники Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ).





Таким образом преподаватели выражают свое отношение к задержаниям студентов вуза и репрессиям в отношении мирных граждан. Напомним, 9 сентября во время акции солидарности на проспекте Дзержинского в Минске силовиками в штатском были задержаны семь студенток БГМУ. Девушки провели ночь в ИВС на Окрестина.

Всех задержанных обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) и наказали штрафами от 25 до 30 базовых величин (675-810 рублей). Еще один студент медицинского университета был задержан и доставлен в изолятор в Жодино после участия в воскресном марше 13 сентября.

«Сегодня, когда мы не чувствуем себя в безопасности в собственной стране, собственном городе и собственном доме, сегодня, когда никто не может быть уверен, что вечером вернется домой, а завтра все студенты будут на занятиях, что никто из них не пропал без вести, не избит, не искалечен, не задержан за свою гражданскую позицию, нет и не может быть компромиссов. Каждый принимает решение, выбирая из двух вариантов, выбирая правду или ложь», — говорится в видеообращении, размещенном на youtube-канале «Честные люди».

Медики отмечают, что специалисты самых разных направлений объединяет общая роль — помочь студентам вступить в профессию, передать свои знания и опыт.

«И самое главное — стать для вас достойным примером. Научить расставлять приоритеты. Показать, что значит быть профессионалом и быть человеком», — отмечают авторы обращения.

По словам врачей, когда студенты ошибаются, преподаватели стараются быть рядом, чтобы помочь исправить ошибку, когда принимают решение, наставники разделяют ответственность за него. «Мы переживаем вместе с вами неудачи и гордимся вашими успехами», — подчеркивают преподаватели вуза.

«Сегодня, когда вы, наши студенты, мужественно встаете на защиту правды, свободы и достоинства, когда вы, не боясь угроз и давления, открыто высказываете свое мнение, мы поддерживаем вас. Мы знаем, что сегодня вы делаете правильный выбор. Вам страшно. И мы боимся вместе с вами. Но сегодня каждый из нас понимает: если я отступлю, если я испугаюсь, значит я предам. Изменю себе, изменю своей профессии, своим близким, изменю каждым глазам, которые смотрят на меня с доверием и надеждой», — говорится в видеообращении.

Преподаватели БГМУ высказываются против беззакония и насилия, нарушения прав и свобод граждан и выражают поддержку всем студентам и коллегам, которые «осмеливаются открыто выражать свою гражданскую позицию».

В обращении напоминается, что Конституция Беларуси гарантирует каждому свободу взглядов, мнений и их свободное высказывание. «Мы — за свободу слова и исполнение закона. Мы — против насилия», — заявили преподаватели БГМУ.

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С 1 сентября в ведущих вузах Беларуси практически ежедневно проходят акции солидарности. Студенты и преподаватели собираются на лестничных пролетах, в холлах, у входов в здания своих университетов. Они поют песни, хлопают, стоят с бело-красно-белыми флагами и плакатами, выражающими протест против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков.

В соцсетях студенты рассказывают, что в их университетах и рядом с ними периодически дежурит милиция и силовики в гражданском. Так, с начала сентября силовики были замечены внутри Белорусского национального технического университета, Минского государственного лингвистического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, а также рядом с Белорусским государственным техническим университетом, Белорусским государственным университетом и у некоторых региональных вузов. Милиция снимает митингующих студентов и преподавателей на видео, отбирает у них плакаты и флаги, разгоняет, задерживает.

Александр Лукашенко 21 сентября согласовал назначения новых ректоров трех медицинских университетов страны.

Вместо Анатолия Сикорского, который работал в должности ректора БГМУ с 2009 года, назначен Сергей Рубникович. До этого он был заведующим кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Гомельский государственный медицинский университет возглавил доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Игорь Стома. Он сменит на посту профессора Анатолия Лызикова, который был ректором вуза с мая 2007 года.

Ректором Гродненского государственного медицинского университета стала Елена Кроткова, которая ранее была начальником главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома. Кроткова сменила Виктора Снежицкого, который возглавлял учреждение образования с июня 2010 года.

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