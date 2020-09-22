Андрей Курейчик написал пьесу про белорусскую революцию

Известный белорусский драматург и режиссер, член Координационного совета Андрей Курейчик закончил работу над пьесой «Обиженные. Беларусь(сия)», которая посвящена событиям последних месяцев.





Прототипами героев пьесы стали президент Лукашенко, его младший сын Николай, Светлана Тихановская, Александр Тарайковский, Мария Колесникова и другие реальные люди.

В пьесе рассказывается о событиях, которые как предшествовали выборам, так и развернулись на улицах после 9 августа. В тексте используются реальные интервью политиков, истории, рассказанные протестующими, слитые в сеть разговоры избирательных комиссий.

Пьеса представляет самые разные взгляды людей в белорусском обществе и преследует задачу художественного осмысления происходящих событий.

«Задача искусства — отражать то, что происходит. Как драматург и как гражданин я не мог остаться в стороне. На наших глазах разворачивается настоящая трагедия, и я вижу свою задачу передать эту боль другим людям и нашим потомкам. Сейчас мы готовим огромную программу презентаций этой пьесы в разных странах», — рассказал Андрей Курейчик.

Театрализованные читки новой пьесы состоялись в рамках театральных фестивалей в Украине. В одном из театров этой страны готовится постановка пьесы. В России разрабатывается проект по созданию телеспектакля.

«Мы работаем в тесном контакте с прекрасными коллегами из России, США, Польши, Литвы, Латвии, Грузии. То, что происходит в Беларуси, требует поддержки всего мира. А для этого надо знать героев: и хороших, и злодеев, надо почувствовать в каких эмоциях живут белорусы сейчас, понять саму природу конфликтов, которые привели к мирной белорусской Революции», — сказал Андрей Курейчик.