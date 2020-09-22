В Лебяжем и на площади Победы неизвестные разбили окна с бчб-флагами

Источник материала: Onliner

Сегодня чаты микрорайона Лебяжий обсуждают ЧП: неизвестные разбили окно с бчб-флагом в квартире на втором этаже ЖК «Браславский». Сейчас там идет ремонт, поэтому хозяин узнал о случившемся от соседей. На месте происшествия нашли два камня: один пробил окно насквозь и угодил в квартиру, другой ударился о стекло и вылетел на улицу. Соседи решили скинуться и уже собрали деньги на установку нового стекла пострадавшему, однако записи с камер наблюдения пока найти не удалось. Примечательно, что это не единственное разбитое окно с бчб-флагом, обнаруженное сегодня в Минске.





— Сегодня в районе 11—12 часов утра мне позвонили соседи и сказали, что кто-то разбил мне окно, хотя еще вчера вечером оно было целым, — рассказывает Александр, хозяин квартиры. — Сейчас в квартире идет ремонт, и там никто не проживает. Вечером я напишу заявление в милицию. Посмотрел запись с камеры наблюдения, установленной под моими окнами, но не увидел людей, которые бросали камни. Спросил в чатах, у кого со стороны улицы могла стоять машина с включенным регистратором, но пока что записи найти не удалось. Однако соседи уже собрали деньги на замену стекла, чтобы меня поддержать, и собираются установить его сегодня вечером.









В воскресенье Александр повесил бело-красно-белый флаг на окно. Он убежден, что именно это стало причиной агрессии со стороны неизвестных. В «Браславском» есть и другие окна, завешанные бчб-символикой, но они находятся выше, и докинуть до них камень с земли не так просто, как разбить окно второго этажа.

Примечательно, что это не единственное разбитое окно с бчб-флагом, обнаруженное сегодня в Минске. Известно по крайней мере еще об одном похожем случае в районе площади Победы. Разбитое окно также находится на втором этаже.

Ситуация. Центр, второй этаж. Вскоре рядом был замечен крайне характерный бус на аварийке (но на связи событий не настаиваю).

Заявление приняли, перспективы туманные :) pic.twitter.com/E1rY7NYr7y — Tiocfaidh ár lá (@ramonex) September 22, 2020