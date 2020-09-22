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В Лебяжем и на площади Победы неизвестные разбили окна с бчб-флагами
Источник материала: Onliner
Сегодня чаты микрорайона Лебяжий обсуждают ЧП: неизвестные разбили окно с бчб-флагом в квартире на втором этаже ЖК «Браславский». Сейчас там идет ремонт, поэтому хозяин узнал о случившемся от соседей. На месте происшествия нашли два камня: один пробил окно насквозь и угодил в квартиру, другой ударился о стекло и вылетел на улицу. Соседи решили скинуться и уже собрали деньги на установку нового стекла пострадавшему, однако записи с камер наблюдения пока найти не удалось. Примечательно, что это не единственное разбитое окно с бчб-флагом, обнаруженное сегодня в Минске.
— Сегодня в районе 11—12 часов утра мне позвонили соседи и сказали, что кто-то разбил мне окно, хотя еще вчера вечером оно было целым, — рассказывает Александр, хозяин квартиры. — Сейчас в квартире идет ремонт, и там никто не проживает. Вечером я напишу заявление в милицию. Посмотрел запись с камеры наблюдения, установленной под моими окнами, но не увидел людей, которые бросали камни. Спросил в чатах, у кого со стороны улицы могла стоять машина с включенным регистратором, но пока что записи найти не удалось. Однако соседи уже собрали деньги на замену стекла, чтобы меня поддержать, и собираются установить его сегодня вечером.
В воскресенье Александр повесил бело-красно-белый флаг на окно. Он убежден, что именно это стало причиной агрессии со стороны неизвестных. В «Браславском» есть и другие окна, завешанные бчб-символикой, но они находятся выше, и докинуть до них камень с земли не так просто, как разбить окно второго этажа.
Примечательно, что это не единственное разбитое окно с бчб-флагом, обнаруженное сегодня в Минске. Известно по крайней мере еще об одном похожем случае в районе площади Победы. Разбитое окно также находится на втором этаже.
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Сегодня чаты микрорайона Лебяжий обсуждают ЧП: неизвестные разбили окно с бчб-флагом в квартире на втором этаже ЖК «Браславский». Сейчас там идет ремонт, поэтому...
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