Сколько будут стоить Xbox Series X и S в Беларуси? Открылся предзаказ

Источник материала: Onliner

Белорусские магазины открыли предзаказы на игровые приставки Microsoft нового поколения. Старт продаж Xbox Series X и S намечен на ноябрь. Старшая модель будет стоить от 1499 рублей, младшая — от 915 рублей. Некоторые магазины указывают, что цена на консоли предварительная и может измениться в любую сторону.

В магазинах сети «5 элемент» Xbox Series X по предзаказу оценили в 1570 рублей без одной копейки, Xbox Series S — в 920 рублей без одной копейки. Предзаказавший приставку сможет получить ее 18 ноября. Оформить предзаказ можно не более чем на одну консоль. Процесс предзаказа выглядит так: заполняем форму предзаказа, ждем ответ из кол-центра, в ближайшем магазине в течение пяти дней оплачиваем индивидуальный сертификат.

Магазин Game Park предлагает приставку Xbox Series X по самой вкусной цене — 1499 рублей. Но предупреждает, что эта стоимость действительна при оплате наличными. Потенциальным покупателям обещают, что продукт будет доступен 10 ноября. Консоль Xbox Series S продают за 949 рублей.

В магазине Warp в качестве мировой даты релиза Xbox Series X указано 10 ноября, цена — 1549 рублей. Младшая модель обойдется в 915 рублей.

«Белконсоль» в качестве предварительной цены на Xbox Series X указывает сумму в 1600 рублей, приставка Xbox Series S будет продаваться за 950 рублей без одной копейки.