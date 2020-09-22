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Хроника дня. Правозащитники назвали число уголовных дел с начала президентской кампании, минские студенты снова вышли на акции несогласия

22.09.2020 15:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мы продолжаем рассказывать о политических событиях, которые происходят в нашей стране. Итак, сегодня правозащитники заявили, что в стране заведено более 250 уголовных дел с начала президентской кампании. Кроме этого, минские студенты продолжают демонстрировать чувство несогласия. В то же время главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что на встрече в Сочи Лукашенко и Путин обсуждали судьбу Виктора Бабарико. Подробнее обо всем этом мы расскажем чуть ниже.

Правозащитники: с начала президентской кампании заведено более 250 уголовных дел

Незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Вясна» сообщает, что с начала президентской кампании в стране заведено более 250 уголовных дел против ее участников, активистов штабов и участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании.

Вот самые распространенные статьи УК РБ, по которым были возбуждены уголовные дела:

  • 293 (Массовые беспорядки) — «Вясне» известны фамилии минимум 87 фигурантов дел по этой статье;

  • 342 (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) — дела по этой статье массово заводились против активистов в мае и июле;

  • 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок);

  • 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел);

  • 243 (Уклонение от уплаты налогов) — по этой экономической статье были задержаны активисты штаба Виктора Бабарико и сотрудники компаний, которые помогали штабам альтернативных кандидатов или пострадавшим во время акций протеста.

Также известно о возбуждении уголовных дел за клевету (ст. 188), хулиганство (ст. 339) и по другим статьям УК РБ.

Минские студенты снова выходят на акции с плакатами

Сегодня студенты минских вузов продолжили демонстрировать свое чувство несогласия. Одни показывали, что они против насилия, другие — что против молчания, третьи выступили в поддержку уволенных преподавателей. Сотрудники силовых ведомств тоже не останавливаются. В большинстве случаев они ограничились присутствием, на перекрестке Свердлова и Ульяновской произошло задержание.

Департамент охраны в БГУИРе. Каждое появление человека в форме фиксируется из-за непонятных ожиданий.

Хроника дня. Правозащитники назвали число уголовных дел с начала президентской кампании, минские студенты снова вышли на акции несогласия

Два милиционера забирают не людей, а плакаты возле главного корпуса МГЛУ.

Хроника дня. Правозащитники назвали число уголовных дел с начала президентской кампании, минские студенты снова вышли на акции несогласия

Несколько десятков человек во внутреннем дворике БГУ. Молчаливая акция против запрета петь.

Хроника дня. Правозащитники назвали число уголовных дел с начала президентской кампании, минские студенты снова вышли на акции несогласия
Хроника дня. Правозащитники назвали число уголовных дел с начала президентской кампании, минские студенты снова вышли на акции несогласия

Наконец мир закончился на перекрестке возле БГТУ. На короткой записи видно, как студентку ведут в микроавтобус. В следующие секунды еще один микроавтобус останавливается на встречной полосе почти на перекрестке.

Хроника дня. Правозащитники назвали число уголовных дел с начала президентской кампании, минские студенты снова вышли на акции несогласия
Хроника дня. Правозащитники назвали число уголовных дел с начала президентской кампании, минские студенты снова вышли на акции несогласия

Главред российского «Эха Москвы»: Путин и Лукашенко обсуждали судьбу Бабарико

В эфире передачи «Будем наблюдать» главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что он знает одну из тем разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Она касалась судьбы бывшего руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

— Я думаю, что его судьба и судьба его товарищей стояла отдельным пунктом в переговорах Путина и Лукашенко. То есть я не думаю, я знаю. Я не знаю результат. Но мы его увидим, — сказал Венедиктов.

(будет дополнено)

 
 
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Мы продолжаем рассказывать о политических событиях, которые происходят в нашей стране. Итак, сегодня правозащитники заявили, что в стране заведено более 250...
 
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