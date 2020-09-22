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Хроника дня. Правозащитники назвали число уголовных дел с начала президентской кампании, минские студенты снова вышли на акции несогласия
Источник материала: Onliner
Мы продолжаем рассказывать о политических событиях, которые происходят в нашей стране. Итак, сегодня правозащитники заявили, что в стране заведено более 250 уголовных дел с начала президентской кампании. Кроме этого, минские студенты продолжают демонстрировать чувство несогласия. В то же время главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что на встрече в Сочи Лукашенко и Путин обсуждали судьбу Виктора Бабарико. Подробнее обо всем этом мы расскажем чуть ниже.
Правозащитники: с начала президентской кампании заведено более 250 уголовных дел
Незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Вясна»
Вот самые распространенные статьи УК РБ, по которым были возбуждены уголовные дела:
Также известно о возбуждении уголовных дел за клевету (ст. 188), хулиганство (ст. 339) и по другим статьям УК РБ.
Минские студенты снова выходят на акции с плакатами
Сегодня студенты минских вузов продолжили демонстрировать свое чувство несогласия. Одни показывали, что они против насилия, другие — что против молчания, третьи выступили в поддержку уволенных преподавателей. Сотрудники силовых ведомств тоже не останавливаются. В большинстве случаев они ограничились присутствием, на перекрестке Свердлова и Ульяновской произошло задержание.
Департамент охраны в БГУИРе. Каждое появление человека в форме фиксируется из-за непонятных ожиданий.
Два милиционера забирают не людей, а плакаты возле главного корпуса МГЛУ.
Несколько десятков человек во внутреннем дворике БГУ. Молчаливая акция против запрета петь.
Наконец мир закончился на перекрестке возле БГТУ. На короткой
Главред российского «Эха Москвы»: Путин и Лукашенко обсуждали судьбу Бабарико
В эфире передачи «Будем наблюдать» главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов
— Я думаю, что его судьба и судьба его товарищей стояла отдельным пунктом в переговорах Путина и Лукашенко. То есть я не думаю, я знаю. Я не знаю результат. Но мы его увидим, — сказал Венедиктов.
(будет дополнено)
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Хроника дня. Правозащитники назвали число уголовных дел с начала президентской кампании, минские студенты снова вышли на акции несогласия
Мы продолжаем рассказывать о политических событиях, которые происходят в нашей стране. Итак, сегодня правозащитники заявили, что в стране заведено более 250...
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