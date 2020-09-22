Хроника дня. Правозащитники назвали число уголовных дел с начала президентской кампании, минские студенты снова вышли на акции несогласия

Источник материала: Onliner

Мы продолжаем рассказывать о политических событиях, которые происходят в нашей стране. Итак, сегодня правозащитники заявили, что в стране заведено более 250 уголовных дел с начала президентской кампании. Кроме этого, минские студенты продолжают демонстрировать чувство несогласия. В то же время главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что на встрече в Сочи Лукашенко и Путин обсуждали судьбу Виктора Бабарико. Подробнее обо всем этом мы расскажем чуть ниже.

Правозащитники: с начала президентской кампании заведено более 250 уголовных дел

Незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Вясна» сообщает , что с начала президентской кампании в стране заведено более 250 уголовных дел против ее участников, активистов штабов и участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании.

Вот самые распространенные статьи УК РБ, по которым были возбуждены уголовные дела:

293 (Массовые беспорядки) — «Вясне» известны фамилии минимум 87 фигурантов дел по этой статье;

342 (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) — дела по этой статье массово заводились против активистов в мае и июле;

363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок);

364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел);

243 (Уклонение от уплаты налогов) — по этой экономической статье были задержаны активисты штаба Виктора Бабарико и сотрудники компаний, которые помогали штабам альтернативных кандидатов или пострадавшим во время акций протеста.

Также известно о возбуждении уголовных дел за клевету (ст. 188), хулиганство (ст. 339) и по другим статьям УК РБ.

Минские студенты снова выходят на акции с плакатами

Сегодня студенты минских вузов продолжили демонстрировать свое чувство несогласия. Одни показывали, что они против насилия, другие — что против молчания, третьи выступили в поддержку уволенных преподавателей. Сотрудники силовых ведомств тоже не останавливаются. В большинстве случаев они ограничились присутствием, на перекрестке Свердлова и Ульяновской произошло задержание.

Департамент охраны в БГУИРе. Каждое появление человека в форме фиксируется из-за непонятных ожиданий.





Два милиционера забирают не людей, а плакаты возле главного корпуса МГЛУ.





Несколько десятков человек во внутреннем дворике БГУ. Молчаливая акция против запрета петь.









Наконец мир закончился на перекрестке возле БГТУ. На короткой записи видно, как студентку ведут в микроавтобус. В следующие секунды еще один микроавтобус останавливается на встречной полосе почти на перекрестке.









Главред российского «Эха Москвы»: Путин и Лукашенко обсуждали судьбу Бабарико

В эфире передачи «Будем наблюдать» главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил , что он знает одну из тем разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Она касалась судьбы бывшего руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

— Я думаю, что его судьба и судьба его товарищей стояла отдельным пунктом в переговорах Путина и Лукашенко. То есть я не думаю, я знаю. Я не знаю результат. Но мы его увидим, — сказал Венедиктов.

(будет дополнено)