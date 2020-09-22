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Microsoft похвасталась впечатляющим ростом числа подписчиков Game Pass

22.09.2020 15:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Накануне запуска приставок нового поколения компания Microsoft поделилась информацией об одном из своих главных козырей — подписке на игровой сервис Game Pass. Компания сообщила, что с апреля число подписчиков выросло на 5 млн.

Сейчас на Game Pass, который предлагает доступ к обширной библиотеке как старых игр, так и новинок, подписаны более 15 млн человек. В апреле их было 10 млн. Серьезные инвестиции, которые Microsoft вливает в приобретение игровых студий, дает свои плоды.

Покупка Bethesda вместе со всеми ее нынешними и будущими играми, которые с первого дня будут доступны в Game Pass, подольет масла в огонь и переманит на сторону Microsoft значительную часть игроков. Пока новый хозяин обещает не делать эксклюзивами Xbox и ПК уже анонсированные проекты от студий Bethesda. Однако соблазн выпустить The Elder Scrolls VI исключительно для своих консолей будет чрезвычайно велик.

В то же время некоторые аналитики индустрии отмечают, что Game Pass становится не оружием в консольных войнах между Microsoft и Sony, а полноценной новой философией потребления видеоигрового контента. Как Netflix — независимо от платформы. На приставках Xbox игры Microsoft будут доступны по подписке, на платформе конкурента их можно будет приобрести за полную стоимость.

Сейчас у Game Pass 15 млн подписчиков. При среднем чеке в $10 (и с учетом всех акционных предложений) годовая выручка от Game Pass может перевалить за $1 млрд. Аналитики отмечают потенциал роста базы подписчиков до 50 млн с усилением библиотеки сервиса. А это уже значительные $6—7 млрд в год.

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1 ТБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
Нет в наличии
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Накануне запуска приставок нового поколения компания Microsoft поделилась информацией об одном из своих главных козырей — подписке на игровой сервис Game Pass. Компания...
 
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